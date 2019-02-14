Приобретение квартиры: вопрос документации

Сделка по покупке недвижимости является одной из самых важных в жизни российских граждан, поэтому важно уделить внимание не только поиску квартиры мечты, но и правильному оформлению всех документов, чтобы ее не лишиться.
Пакет документов
Теперь можно приступать к сбору документов, необходимых для завершения сделки. Хотя эксперты рекомендуют готовиться к этому заранее еще на стадии выбора недвижимости, часть справок должны быть свежими, так что могут устареть, если поиски затянутся.
От покупателя квартиры требуется предоставить:
Надо помнить, что оформление документов и ведение процесса покупки квартиры - дело запутанное, так что при отсутствии должного опыта лучшим вариантом будет обращение за помощью к специалистам. В таком случае необходимо оформить доверенность на риелторскую контору, а также дополнительный договор, если она будет переводить задаток за квартиру.
Ответственность продавца
Не только будущий, но и нынешний владелец недвижимости должен ответственно подойти к вопросу сбора необходимых документов:
Обе стороны должны предоставить документы в оригинале с копиями, для ряда документов потребуется несколько экземпляров.
Во избежание проблем
Чтобы не стать жертвой мошенничества или не лишиться свежеприобретенной квартиры по иной причине, следует тщательно подойти к проверке истории квартиры. Выписка в ЕГРП, а также справка о дееспособности продавца помогут решить большую часть из них.
Это позволит проверить всю историю сделок по квартире, убедиться в отсутствии «тайных» жильцов, прописанных в квартире, а также убедиться в психическом здоровье продавца - в противном случае сделку легко можно признать недействительной. Также надо убедиться, что доверенности и документы оформлены у действующего юриста.
Нелишним будет оформить и титульную страховку на приобретаемую квартиру. Можно сделать это на срок оформления документов, но рекомендуется заключить договор сразу на 10 лет. По закону РФ, именно в течение этого срока можно аннулировать сделку, признать ее недействительной и т.д., а страхование поможет компенсировать траты в случае, если квартиру все же отберут.
Процесс пошел
Договоренность достигнута, документы собраны. Что дальше? Заключение сделки состоит из нескольких этапов:
1. Первичный договор;
2. Договор отчуждения (вторичная недвижимость)/акт приема-передачи (для новостройки);
3. Регистрация сделки.
На первом этапе после проверки квартиры и всех документов можно внести аванс или полную сумму стоимости квартиры - все это прописывается в первичном договоре. Без акта о приеме-передаче или договора об отчуждении жилья сделка может быть легко признана недействительной даже при полной оплате.
Подписание договора о купле-продаже знаменует собой переход права собственности к новому владельцу. Государственная регистрация занимает не более месяца с момента подачи заявления.
Фото: kvadmetry.ry
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