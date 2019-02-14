Приобретение квартиры: вопрос документации

Сделка по покупке недвижимости является одной из самых важных в жизни российских граждан, поэтому важно уделить внимание не только поиску квартиры мечты, но и правильному оформлению всех документов, чтобы ее не лишиться.

Пакет документов

Теперь можно приступать к сбору документов, необходимых для завершения сделки. Хотя эксперты рекомендуют готовиться к этому заранее еще на стадии выбора недвижимости, часть справок должны быть свежими, так что могут устареть, если поиски затянутся.

От покупателя квартиры требуется предоставить:

паспорт;

свидетельство о рождении (если приобретается для несовершеннолетнего);

документы о браке;

согласие супруга;

доверенность, заверенная нотариусом;

справка о финансовой стороне вопроса (выписки со счета, договор с банком о предоставлении кредита и т.д.);

документы об отсутствии задолженностей.

Надо помнить, что оформление документов и ведение процесса покупки квартиры - дело запутанное, так что при отсутствии должного опыта лучшим вариантом будет обращение за помощью к специалистам. В таком случае необходимо оформить доверенность на риелторскую контору, а также дополнительный договор, если она будет переводить задаток за квартиру.

Ответственность продавца

Не только будущий, но и нынешний владелец недвижимости должен ответственно подойти к вопросу сбора необходимых документов:

паспорт;

документы всех собственников;

право собственности;

технический паспорт жилья;

справка из органов опеки при наличии несовершеннолетних детей;

выписка о снятии с учета всех жильцов;

справки из банка;

документы об отсутствии задолженностей по уплате налога на жилье и услугам ЖКХ;

выписка из домовой книги;

прочее.

Обе стороны должны предоставить документы в оригинале с копиями, для ряда документов потребуется несколько экземпляров.

Во избежание проблем

Чтобы не стать жертвой мошенничества или не лишиться свежеприобретенной квартиры по иной причине, следует тщательно подойти к проверке истории квартиры. Выписка в ЕГРП, а также справка о дееспособности продавца помогут решить большую часть из них.

Это позволит проверить всю историю сделок по квартире, убедиться в отсутствии «тайных» жильцов, прописанных в квартире, а также убедиться в психическом здоровье продавца - в противном случае сделку легко можно признать недействительной. Также надо убедиться, что доверенности и документы оформлены у действующего юриста.

Нелишним будет оформить и титульную страховку на приобретаемую квартиру. Можно сделать это на срок оформления документов, но рекомендуется заключить договор сразу на 10 лет. По закону РФ, именно в течение этого срока можно аннулировать сделку, признать ее недействительной и т.д., а страхование поможет компенсировать траты в случае, если квартиру все же отберут.

Процесс пошел

Договоренность достигнута, документы собраны. Что дальше? Заключение сделки состоит из нескольких этапов:

1. Первичный договор;

2. Договор отчуждения (вторичная недвижимость)/акт приема-передачи (для новостройки);

3. Регистрация сделки.

На первом этапе после проверки квартиры и всех документов можно внести аванс или полную сумму стоимости квартиры - все это прописывается в первичном договоре. Без акта о приеме-передаче или договора об отчуждении жилья сделка может быть легко признана недействительной даже при полной оплате.

Подписание договора о купле-продаже знаменует собой переход права собственности к новому владельцу. Государственная регистрация занимает не более месяца с момента подачи заявления.

Фото: kvadmetry.ry

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