Все по закону - покупка квартиры в 2019 году

Когда речь заходит о приобретении собственного жилья, большинство думает о квартире, но это может быть и дом, и комната в коммуналке, и комната в общежитии, а также новостройка или предложение с вторичного рынка недвижимости. Как бы ни было дело, необходимо все оформить по закону, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Выбор и приобретение

Многие, а особенно молодежь, чаще всего присматриваются к новым домам - удобные планировки, большие кухни, ухоженная территория манят большинство. Но эксперты советуют не забывать про вторичку - именно там жилье более стабильно, может стоить существенно дешевле, инфраструктура развита, проблемы хорошо известны, тогда как в новых домах все недочеты могут всплыть только через несколько лет.

Если подбор и приобретение жилья ведется самостоятельно, то можно существенно сэкономить. С другой стороны, рынок недвижимости разнообразен, поэтому помощь опытного риелтора может существенно облегчить задачу и ускорить процесс.

Наличие доверенности на ведение процесса покупки не дает риелторам права получать деньги на оплату жилья. Если сделка осуществляется их усилиями, то на передачу залога за квартиру требуется оформить отдельный договор. При этом задаток за квартиру принадлежит покупателю, а вот если он обозначен, как аванс, то вернуть эти средства в случае срыва сделки может быть нелегко.

Избегая рисков

Любая крупна финансовая сделка - это всегда риск, а в случае с покупкой квартиры в России часто речь идет о тщательно накопленных и взятый взаймы деньгах, поэтому оформлению документов должна предшествовать тщательная подготовка.

Правила безопасной покупки:

проверка права собственности;

отсутствие прописанных в квартире «лишних» людей;

проверка на наличие несовершеннолетнего собственника или неназванного супруга;

дееспособность продавца;

отсутствие долгов по ЖКХ, кредитов у владельца;

покупка только у собственника;

проверка всей документации у нотариуса;

проверка «прошлого» квартиры, разговор с соседями;

адекватная цена без слишком больших скидок;

договор об обременении по долгам - только на продавца;

выписка из ЕГРП.

Рекомендуется также оформить и титульное страхование квартиры на 10 лет - таков срок признания сделки ничтожной. В таком случае можно полностью компенсировать потерю жилья. Не являясь обязательным требованием, такая страховка становится все более востребованной при покупке квартиры.

Оформление

Если покупателя устраивают все условия и цена квартиры, можно начинать готовить сделку о покупке жилья. Помимо непосредственно средств на ее приобретения потребуется:

паспорт;

согласие супруга при единоличной покупке;

оплата пошлины.

Со стороны продавца:

право собственности;

паспорта всех владельцев;

кадастровый паспорт;

техническая документация;

оплата пошлины;

документы о браке и согласие супруга;

данные о разводе/смерти супруга, наличие детей, прописанных в квартире;

справка из органов опеки;

документ об отсутствии задолженностей по выплате налога;

справка об уплате всех услуг ЖКХ или согласие на обременение;

выписка из домовых книг;

дополнительные документы.

Договор должен содержать реальную стоимость квартиры по сделке. Многие продавцы просят занизить ее для уменьшения уплачиваемого налога, но в случае проблем по закону можно вернуть только сумму, которая пописана в документах. Кроме того, оформление по закону позволит вернуть до 13% от стоимости жилья, но не более 260 тыс. руб. в качестве налогового вычета.

Фото: pravoman.ru

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