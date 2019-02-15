Непростые жильцы: правила регистрации иностранцев в России

В Россию ежедневно приезжают сотни иностранных граждан - речь идет не только о путешественниках, но и о трудовых мигрантах, медицинских туристах, заграничных родственниках и знакомых. Какой бы ни была цель их визита в Россию, все они должны следовать правилами об учете передвижения и миграции населения страны.
Первым делом
Как и российские граждане, иностранцы должны сообщить о своем новом месте обитания в миграционную службу в течение 7 дней с момента приезда. В случае проживания в гостиницах и аналогичных объектах размещения, а также в больнице или санатории эта обязанность ложится на руководство учреждения. Но при сдаче жилья в аренду или переезде в Россию в собственное жилье делать это нужно или самому иностранцу, или собственнику жилья.
При обращении в местное отделение ФМС требуется предоставить:
При этом обращение возможно по месту нахождения собственного жилья - тогда требуется оформление постоянной прописки по данному адресу, а также по адресу временной регистрации от владельца съемного жилья. В качестве документа о постановке на миграционный учет в ФМС выдается отрывная часть заполненного заявителем бланка.
Сроки и продление
Жители стран бывшего Советского Союза и безвизовых с РФ стран могут рассчитывать на регистрацию до 3 месяцев, после чего должны получить разрешение на дальнейшее нахождение в России, а с ним и продление регистрации.
Иностранцы из стран с визовым режимом также имеют право на регистрацию - как временную, так и постоянную. Учитывается все - наличие недвижимости, работа в России, срок пребывания, наличие родственников и связей с государством.
При несоблюдении сроков постановки на миграционный учет штраф обязаны уплатить и иностранцы, и те, кто предоставляет им место проживания. Также наказанию подлежат купившие фиктивные справки - сами иностранцы или их представители.
Что можно и нельзя
В России активно практикуется фиктивная прописка, особенно это касается случаев с трудовыми мигрантами из стран СНГ. Однако наказание за фактическое отсутствие иностранца по указанному адресу грозит серьезными проблемами:
При самостоятельной аренде квартиры иностранные граждане должны сами обращаться в ФМС - лично, через посредника или сайт Госуслуг. Если они имеют вид на жительство, то в течение 3 лет действует правило оформления прописки, без которой можно потерять это право.
Минимальный размер штрафа за нарушения закона о регистрации иностранцев в России - 100 тыс. руб., но он может вырасти до 500 тыс. руб., поэтому эксперты рекомендуют не нарушать законодательство. В последние годы из-за увеличения случаев несоблюдения этих правил и появления т.н. «резиновых» квартир власти пересмотрели и ужесточили наказания в этой сфере.
Если иностранный гражданин приехал в Россию работать по приглашению компании, то оформлением документов и постановкой его на учет будет заниматься сама фирма.
До свидания
Не только приезд в Россию следует оформлять документально. Отъезд иностранца после долгого пребывания в РФ должен сопровождаться снятием с регистрационного учета. Основанием могут стать отъезд, окончание срока визы, оформление регистрации в другом регионе, пропажа без вести или смерть.
Фото: pravoman.ru
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