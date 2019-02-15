Жизнь в коттедже: особенности оплаты ЖКХ

Все больше представителей среднего класса, живущих в больших городах, предпочитает оставить шумный центр и перебраться в пригород. Жизнь в коттеджном поселке позволяет совмещать комфорт городской жизни со свежим воздухом и тихими ночами, однако она может обойтись в копеечку, если вовремя не просчитать свои траты на коммунальные услуги.

Что почем?

Размер тарифов на оплату услуг ЖКХ в коттеджных поселках может разниться в зависимости от региона, количества предоставляемых услуг, уровня «звездности», расположения за городам или в пределах городской черты.

Но в среднем разница основных тарифов невелика - к примеру, в Ленобласти оплата электричества за 1 кВт обходилась в 2018 году в 2,29 руб. и 3,27 руб. для электрической и газовой плит соответственно. Наличие газа стоило более 5,2 тыс. руб., а вот цена по воде для области была куда выше, чем для жителей Северной столицы.

Именно поэтому еще до переезда за город стоит ознакомиться с расценками управляющих компаний для каждого конкретного поселка, а также узнать у его жителей, во сколько обходится содержание дома с учетом цен на:

газ;

отопление;

горячую и холодную воду;

электричество.

Финальная цена

Окончательная сумма ежемесячных платежей для собственников коттеджей складывается из многих факторов. Помимо уже перечисленных услуг дополнительно оплачиваются:

уборка территории;

вывоз мусора;

вывоз снега;

охрана;

развитая инфраструктура;

ландшафтный дизайн;

освещение;

общая территория;

многое другое.

Помимо прочего, очень сильно влияет на цену статусность. Коттедж в элитном поселке будет обходиться в 2-3 раза дороже, чем в поселке эконом-класса даже при одинаковом перечне услуг, идет надбавка за значимость. Также придется оплачивать дальнейшее развитие поселка, постоянный ремонт и т.п., и эти расценки устанавливаются в одностороннем порядке управляющей компанией.

Право имею?

Владельцы жилья в коттеджных поселках обязаны следовать закону, основным документом тут является Жилищный кодекс РФ, ст.153, ч. 1 которого требует производить своевременную оплату коммунальных услуг, сроки которой прописаны в ст. 155. А именно - до 10-го числа следующего месяца нужно оплатить предыдущий.

Особенность коттеджных поселков состоит в том, что это закрытая инфраструктура, не окупаемая и не имеющая государственной поддержки. Платить за все приходится самим жильцам, так что сумма платежей будет зависеть и от заселенности поселка. Как только жителей там становится больше, суммы платежей начинают снижаться. То же касается и развития самого поселения - приход сетевых ритейлеров и известных магазинов помогает снизить цены.

Неуплата по счетам грозит серьезными проблемами:

отказ вывозить мусор;

отключение света, газа и т.п.;

запрет на использование инфраструктуры;

судебный иск о возмещении задолженности;

принудительное выселение.

Однако, как и в случае с обычными квартирами, владельцы коттеджей могут требовать пересмотра тарифов и размеров платежей, если считают их завышенными или неудовлетворительно выполненными. Решить такую проблему можно полюбовно или через суд.

Фото: nedvio.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

ЖКХ: что, когда и почему платить

Оплата услуг ЖКХ: законные способы платить меньше

Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ