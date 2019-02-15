Обойдемся без юристов: выделение долей в собственности

Наличие недвижимости может стать не только поводом для радости, но и причиной для волнений, особенно когда речь идет о выделении долей. Все процедуры с таким видом имущества очень сложны для простого обывателя и требуют юридического участия, что может вылиться в серьезные траты, но выделить доли теперь можно и без участия нотариуса.

Условия процесса

Если квартира или дом находятся в совместной или личной собственности, то процедуру выделения долей можно оформить и без участия юриста - по крайней мере, сократить ее до минимума, ведь совсем отказаться от нотариальной поддержки по закону РФ не удастся. Зато при самостоятельном решении данного вопроса супруги, а обычно речь идет о женатой паре собственников, могу спокойно провести регистрацию совместно нажитого недвижимого имущества на доли в праве.

Проблема может возникнуть только в том случае, если на жилье, от которого требуется отчуждение одной или нескольких долей, уже была зарегистрирована долевая собственность. В таком случае без вмешательства юриста не обойтись, причем стоить его работа будет дорого. А вот если это просто собственность, то траты будут минимальны.

Обновление правил

В минувшем 2018 году в России вступили в силу новые изменения в ЕГРН. Именно благодаря этому и появилась возможность выделения долей в собственности собственными силами. Согласно изменениям от 1 июля прошлого года, указанным в пункте 90.1, в данном случае супругам, имеющим общую собственность, можно подать на регистрацию доли самостоятельно.

Для этого достаточно указать сведения о супружеской паре, причем в одной записи о вещном праве, указать, что регистрация требуется для общей долевой собственности, а также при этом уточнить, что недвижимость находится в совместном владении. Таковы новые требования министерства экономического развития РФ.

Особенности оформления

Для подачи документов на оформление доли, выделяемой из общего имущества, достаточно подать заявление в простой письменной форме. Так можно не только определить количество долей, но и зарегистрировать их на всех членов семьи, включая маленьких детей.

Кроме того, после появления записи в Едином государственном реестре недвижимости общая супружеская доля в квартире или доме останется в совместной собственности, о чем также будет указано в выписке.

Чтобы оформить все по закону, помимо составления в письменной форме запроса о выделении доли потребуется уплатить госпошлину - в данном случае цена услуги составит 2 тыс. рублей. Помимо этого, потребуется подать дополнительно заявление о регистрации права - и процедура будет близка к завершению.

Хотя самостоятельное оформление без нотариуса и возможна, существует ряд спорных и сложных ситуаций - в случае использования для покупки недвижимости материнского капитала и т.п. В таком случае лучше обратиться за помощью к юристам.

Фото: domell.ru

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