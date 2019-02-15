Обойдемся без юристов: выделение долей в собственности

Наличие недвижимости может стать не только поводом для радости, но и причиной для волнений, особенно когда речь идет о выделении долей. Все процедуры с таким видом имущества очень сложны для простого обывателя и требуют юридического участия, что может вылиться в серьезные траты, но выделить доли теперь можно и без участия нотариуса.
Условия процесса
Если квартира или дом находятся в совместной или личной собственности, то процедуру выделения долей можно оформить и без участия юриста - по крайней мере, сократить ее до минимума, ведь совсем отказаться от нотариальной поддержки по закону РФ не удастся. Зато при самостоятельном решении данного вопроса супруги, а обычно речь идет о женатой паре собственников, могу спокойно провести регистрацию совместно нажитого недвижимого имущества на доли в праве.
Проблема может возникнуть только в том случае, если на жилье, от которого требуется отчуждение одной или нескольких долей, уже была зарегистрирована долевая собственность. В таком случае без вмешательства юриста не обойтись, причем стоить его работа будет дорого. А вот если это просто собственность, то траты будут минимальны.
Обновление правил
В минувшем 2018 году в России вступили в силу новые изменения в ЕГРН. Именно благодаря этому и появилась возможность выделения долей в собственности собственными силами. Согласно изменениям от 1 июля прошлого года, указанным в пункте 90.1, в данном случае супругам, имеющим общую собственность, можно подать на регистрацию доли самостоятельно.
Для этого достаточно указать сведения о супружеской паре, причем в одной записи о вещном праве, указать, что регистрация требуется для общей долевой собственности, а также при этом уточнить, что недвижимость находится в совместном владении. Таковы новые требования министерства экономического развития РФ.
Особенности оформления
Для подачи документов на оформление доли, выделяемой из общего имущества, достаточно подать заявление в простой письменной форме. Так можно не только определить количество долей, но и зарегистрировать их на всех членов семьи, включая маленьких детей.
Кроме того, после появления записи в Едином государственном реестре недвижимости общая супружеская доля в квартире или доме останется в совместной собственности, о чем также будет указано в выписке.
Чтобы оформить все по закону, помимо составления в письменной форме запроса о выделении доли потребуется уплатить госпошлину - в данном случае цена услуги составит 2 тыс. рублей. Помимо этого, потребуется подать дополнительно заявление о регистрации права - и процедура будет близка к завершению.
Хотя самостоятельное оформление без нотариуса и возможна, существует ряд спорных и сложных ситуаций - в случае использования для покупки недвижимости материнского капитала и т.п. В таком случае лучше обратиться за помощью к юристам.
Фото: domell.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Закон о "резиновых" квартирах и микродолях могут принять уже весной
|Чистая квартира: советы по легкой уборке жилья
Квартира под названием евродвушка - что это такое?
Квартира в 12 кв. м с душем в кладовой и кухней без раковины стоит 430 тыс. руб.
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".