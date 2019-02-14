Близко, но далеко - правила расположения дачных домов

Большинство владельцев загородных участков хочет не просто иметь заветные сотки, но и построить себе дачу, которая будет гарантировать спокойный отдых и чувство уединения, невозможное в условиях жизни в квартире. Но чтобы это стало возможным, нужно знать правила по расположению домов в садоводстве.
Можно и нельзя
Основным документом для членов СНТ является СНиП, эти документы разрабатывались правительством и содержат все необходимые сведения. К сожалению, существует проблема с этими правилами - они составлялись еще в конце 1990-х и давно не обновлялись с учетом нынешних реалий. И все же, для соблюдения закона и предупреждения возможных проблем с соседями по садоводству нужно опираться именно на них.
К примеру, при территории участка в 6-12 соток застроенной может быть не более трети всего участка. Это касается всех построек, среди которых разрешены:
И главное требование относится к размеру и особенностям этих строений и даже размерам внутренних комнат. Причина проста - если постройка будет слишком большой и высокой, то при возникновении пожара огонь будет легко перекидываться на территорию других участков, что потенциально несет огромную угрозу. Поэтому:
Далеко или близко
Расстояние между домами в СНТ также четко регулируется. Из-за того, что все садоводства разные, требуется учитывать ряд своих индивидуальных особенностей:
Последний пункт указан отдельно для садоводств, где изначально большинство имели только огороды. Чтобы выделить под них больше места, домики возводили на краю участка вдоль дороги, так что с одной стороны территория до соседей часто соблюдена, а вот по изменению со всех четырех нет, что уже может быть опасно.
Современные реалии
В настоящее время все больше дач используется для долговременного проживания, а кто-то и вовсе переезжает жить за город. Здесь также требуется соблюдать СНиП, но даются послабления - дома можно строить выше и больше, делать их более обустроенными.
Чтобы не возникало лишних проблем, рекомендуется в первую очередь обратить внимание на материалы для строительства дома. Так, вместо дерева, пластика и хрупких или легковоспламеняющихся материалов советуют выбирать кирпич и камень. Также следует обсудить будущую постройку с соседями, чтобы соблюсти и нормы безопасности, и права всех сторон - правило требует между домами расстояния от 6 метров, что станет проще, если обе стороны возьмут обязательство отступить от забора на нужную длину.
Все права собственников на снос и строительство построек прописаны в ст.263, п.1 в Гражданском кодексе РФ, а ст. 304 гарантирует право на судебное разбирательство в случае нарушений. Эти документы, наряду с ст. 42 Земельного кодекса, являются основными при соблюдении прав владельцев участков в СНТ. На них же можно опираться, если соседи имеют претензии, не разбираясь при этом в правилах и законодательстве.
Первое, на что нужно обращать внимание на своем участке - соблюдение правил противопожарной безопасности, наличие перегородок и из вещателя. Эксперты рекомендуют до начала обновления участка проконсультироваться со специалистом по замерам и выбрать для себя подходящий вариант.
Фото: realty.tut.by
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