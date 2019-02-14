Близко, но далеко - правила расположения дачных домов

Большинство владельцев загородных участков хочет не просто иметь заветные сотки, но и построить себе дачу, которая будет гарантировать спокойный отдых и чувство уединения, невозможное в условиях жизни в квартире. Но чтобы это стало возможным, нужно знать правила по расположению домов в садоводстве.

Можно и нельзя

Основным документом для членов СНТ является СНиП, эти документы разрабатывались правительством и содержат все необходимые сведения. К сожалению, существует проблема с этими правилами - они составлялись еще в конце 1990-х и давно не обновлялись с учетом нынешних реалий. И все же, для соблюдения закона и предупреждения возможных проблем с соседями по садоводству нужно опираться именно на них.

К примеру, при территории участка в 6-12 соток застроенной может быть не более трети всего участка. Это касается всех построек, среди которых разрешены:

Жилые;

Котельные;

Кухонные;

Склад и кладовые.

И главное требование относится к размеру и особенностям этих строений и даже размерам внутренних комнат. Причина проста - если постройка будет слишком большой и высокой, то при возникновении пожара огонь будет легко перекидываться на территорию других участков, что потенциально несет огромную угрозу. Поэтому:

гостиная - до 12 кв. метров;

спальня - до 8 кв. метров;

мансарды - не более 2,3 метра высотой;

стены нижних этажей - до 2,5 метров высотой;

наличие радиоточки - обязательно.

Далеко или близко

Расстояние между домами в СНТ также четко регулируется. Из-за того, что все садоводства разные, требуется учитывать ряд своих индивидуальных особенностей:

Материалы построек;

Вид застройки (однорядная, двухрядная);

Расстояние по всем четырем сторонам.

Последний пункт указан отдельно для садоводств, где изначально большинство имели только огороды. Чтобы выделить под них больше места, домики возводили на краю участка вдоль дороги, так что с одной стороны территория до соседей часто соблюдена, а вот по изменению со всех четырех нет, что уже может быть опасно.

Современные реалии

В настоящее время все больше дач используется для долговременного проживания, а кто-то и вовсе переезжает жить за город. Здесь также требуется соблюдать СНиП, но даются послабления - дома можно строить выше и больше, делать их более обустроенными.

Чтобы не возникало лишних проблем, рекомендуется в первую очередь обратить внимание на материалы для строительства дома. Так, вместо дерева, пластика и хрупких или легковоспламеняющихся материалов советуют выбирать кирпич и камень. Также следует обсудить будущую постройку с соседями, чтобы соблюсти и нормы безопасности, и права всех сторон - правило требует между домами расстояния от 6 метров, что станет проще, если обе стороны возьмут обязательство отступить от забора на нужную длину.

Все права собственников на снос и строительство построек прописаны в ст.263, п.1 в Гражданском кодексе РФ, а ст. 304 гарантирует право на судебное разбирательство в случае нарушений. Эти документы, наряду с ст. 42 Земельного кодекса, являются основными при соблюдении прав владельцев участков в СНТ. На них же можно опираться, если соседи имеют претензии, не разбираясь при этом в правилах и законодательстве.

Первое, на что нужно обращать внимание на своем участке - соблюдение правил противопожарной безопасности, наличие перегородок и из вещателя. Эксперты рекомендуют до начала обновления участка проконсультироваться со специалистом по замерам и выбрать для себя подходящий вариант.

Фото: realty.tut.by

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Москва отремонтирует 85 км дорог к дачам горожан в этом году﻿