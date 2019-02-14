ЖКХ: что, когда и почему платить

Начало нового года в России традиционно проходит под новости о повышении стоимости коммунальных услуг или о планах скоро повысить цены на платные услуги ЖКХ. При этом большинство экспертов уверено, что многие жители России платят больше, чем должны, а переплачивают просто по незнанию.

За что платим?

В России существует деление коммунальных услуг на условно-бесплатные и платные. На деле же все они обязаны быть оплачены, но в первом случае средства передаются тем, кто платит за самого собственника жилья - муниципалитету, социальным службам. При наличии самостоятельно заключенного договора между жильцом и управляющей компанией платить можно напрямую.

Все собственники жилья обязаны оплачивать пользование своей жилплощадью и предоставленные им коммунальные услуги, даже если непосредственного договора с каждым из жильцов не заключалось. Обязательной является оплата таких ресурсов:

электричество;

холодное водоснабжение;

горячее водоснабжение;

газ.

Помимо ресурсов, оплачиваются уже непосредственно услуги:

уборка придомовой территории;

вывоз мусора;

содержание подъезда;

капитальный ремонт;

мелкий ремонт;

т.д.

Расчет и оплата

Плата взимается за ряд услуг, перечисленных выше, но конечная стоимость может меняться. При наличии двухтарифных счетчиков на воду и электричество можно заметно сэкономить, а счетчик на газ позволяет снизить сумму счетов в зависимости от реального потребления газа семьей.

Согласно тексту ст. 155 Жилищного кодекса РФ, собственники имеют право на перерасчет коммунальных услуг в случае, если они имеют доказательства отсутствия в жилье более 5-ти дней подряд. Тогда коммунальные службы смогут вычесть нормативы за это время.

Если предоставляемые услуги были некачественными, долгое время не было света или воды, то постановление российского правительства №307 от 23.05.2006 также позволяет произвести перерасчет. Однако для этого нужно, чтобы срок отсутствия услуг был больше, чем максимально разрешенная законом продолжительность перерыва.

Алиби

Все оказанные коммунальными службами услуги обязаны фиксироваться в журнале учета платных услуг ЖКХ. Собственники и проверяющие организации имеют право убедиться во внесении туда каждой оказанной услуги, срока ее выполнения, оплаты, ответственности и т.д. Данные должны регулярно сверяться инженерами и бухгалтерией во избежание несоответствий.

2019 - перезагрузка

Тарифы на услуги ЖКХ сильно разнятся в зависимости от регионов, а также от состояния дома, работы конкретной управляющей компании, дополнительных обстоятельств. Ежегодно происходила индексация тарифов, но с 2019 года власти решили сделать ее двухступенчатой.

Так, с 1 января 2019 года цены на коммунальные услуги во всех регионах выросли сразу на 1,7%. Конечная цена зависела от тарифов, по которым каждый платил в декабре 2018 года. Но уже в июле пройдет второе повышение цен, которое вызвало недовольство не только плательщиков, но и экспертов отрасли. Оно составит 2-4,8% в зависимости от региона, больше всего вырастут цены для жителей Москвы и Петербурга.

Ряд общественных организаций пытается заставить власти отказаться от второго этапа повышения цен на оплату услуг ЖКХ, но пока это выглядит весьма призрачно. Другие же хотят добиться от самих коммунальщиков снижения цен на их работу - тогда вторая индексация меньше ударит по кошельку российских граждан.

Фото: lgotyinfo.ru

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