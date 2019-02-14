Делим кредит: развод, как препятствие

Кредит и ипотека в последние годы стали привычными спутниками не только жителей западных стран, но и граждан России. Без банковских средств семьям часто бывает не по карману оплатить новое жилье, но как быть, если супруги расстались, а кредит остался висеть над ними, как Дамоклов меч? На кого, по закону, ложится ответственность?

Зависит от обстоятельств

Это наиболее частый ответ любого эксперта. Дело в том, что при разводе многое зависит от обстоятельств: какими были отношения между супругами, готовность к мирному урегулированию, на кого был оформлен кредит, как именно расходовались средства, есть ли в уравнении детский фактор.

Прежде, чем делить кредит в суде - а именно там в большинстве случаев встречаются бывшие супруги, на имя которых была оформлена ипотека или взят крупный заем под залог недвижимости, - следует попытаться решить все мирно. Как показывает практика, таких случаев мало, но все же стоит попытаться, определив и прописав документально суммы выплат, условия погашения, а также раздела имущества.

Если первый вариант невозможен, придется готовиться к суду - именно суд при участии представителей банка-заемщика решает судьбу кредита при разводе. Следует тщательно подготовиться еще на стадии подачи иска - мало кто, не имея юридического образования и опыта ведения тяжбы, умеет подготовить грамотно составленный иск.

Без серьезной доказательной базы суд может принять сторону оппонента или разделить кредит, взятый на одного супруга, между обоими. В исковом обращении должны быть:

данные об общем имуществе;

документы на недвижимость;

условия получения недвижимости;

цели расходования кредита;

выписки из банков;

квитанция об уплаты пошлины;

др. документы.

Условия раздела кредита и долгов

Ипотечное кредитования обычно подразумевает крупные суммы - поэтому в редких случаях их выдают только на одного супруга. Банк старается обезопасить себя, но в случае развода жертвой таких обстоятельств может стать тот, кто кредит не брал. В суде будут изучены все обстоятельства конкретного кредитования, решение принимается индивидуально.

Обязательному разделу при разводе подлежит совместное нажитое имущество, поэтому кредит на жилье делится поровну. Если один из супругов не знал о кредите, то долги могут на него не распространяться. Если же о кредите было известно, но платил его кто-то один, то все зависит от судьи - могут обязать помогать с выплатами, а могут и нет.

При этом жилье, если кредит на него достается кому-то одному, также передается плательщику. Часть средств, уплачена второй половиной, обычно должна быть возвращена, или квартира будет поделена при разводе. Закон не учитывает, кто оформлял кредит, если средства шли на семейные нужды, и это нужно помнить.

Когда не надо платить:

кредит брался без ведома супруга;

средства потрачены на нужды одного супруга;

минимум вклада в выплату кредита;

наличие детей.

Наличие детей

Ребенок, который после развода остается жить с одним из родителей, может повлиять на решение по выплате кредита. Обычно основному опекуну снижают или вовсе отменяют выплаты по кредиту, так как содержать детей и платить по долгам он не может.

До 2016 года суд всегда делил семейные займы поровну, но сейчас обстоятельства изменились: при наличии документальных доказательств можно отстоять свою версию в суде и добиться успеха.

Фото: alimenty.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Россиянам стали присваивать кредитные "рейтинги доверия"

По программе военной ипотеки получено более 1% жилищных кредитов в России﻿