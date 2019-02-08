А у нас в квартире газ: особенности перепланировки

Приятно жить в большой квартире с удобными планировками, но далеко не все могут или хотят менять свое место жительства. Вместо этого большинство предпочитает провести небольшую перепланировку, которая заметно улучшает качество жизни, — объединить кухню с гостиной. Но при этом именно в старом фонде чаще всего проведен газ, а это означает, что перепланировка становится в разы сложнее.

Можно или нельзя

Проблема состоит в том, что в законодательно нигде не прописано, что именно подходит под определение старого фонда. Если кто-то называется так хрущевки и сталинские дома, то для других это дома 19-начала 20 веков или любые довоенные постройки. Эксперты поясняют — важен не год подстройки дома, а то, какие перекрытия использовались при его строительстве, имел ли место капитальный ремонт с заменой деревянных или смешанных перекрытий на железобетонные.

Кроме того, важно правильное расположение газовой плиты, наличие несущей стены между кухней и жилой зоной и многое другое. На какие документы стоит опираться при желании провести перепланировку?

Жилищное законодательство;

Проектная документация самого дома.

И вот тут возникает первая и для многие непреодолимая преграда — 508-ППМ в ред. 840 и приложении 1, п. 11.18 четко говорит, что объединять комнату в квартире и кухню с газовой плитой нельзя. Также есть указание в ЖНМ-2004/03 в п. 3.25, где прописаны правила для газифицированных жилых домов, но там четкости нет, формулировки составлены условно и позволяют немного "играть" с правилами, которые все равно говорят перепланировке: "Нет".

Что делать?

Если желание изменить квартиру с газовой кухней непреодолимо, есть целый ряд хитростей, которые могут помочь. Важно помнить, что касается это лишь случаев, когда стена между комнатой и кухней не является несущей:

двери распашного типа;

раздвижные двери;

двери гармошкой;

объединения дверного проема с помещением.

До начала ремонта требуется составить подробный план, проконсультироваться с профессионалами и только потом обратиться с заявлением на согласование перестройки. Среди подаваемых документов должен быть полный проект перестройки с описанием материалов и вида, который будет иметь кухня после перепланировки. Наличие графики, фотографий и схем сильно повышает шансы на успех.

Если распашные и раздвижные двери являются наиболее надежным вариантом в случае с газифицированной кухней, то гармошка вместо двери не всегда находит одобрение. В таком случае можно или просить повторного согласования, или выбрать другой вариант перепланировки. Закон требует между кухней и комнатой наличие надежной перегородки и двери. Поэтому любые двери на замену должны быть именно такими — плотно закрывающимися.

Объединение кухонной зоны с дверным проемом касается в первую очередь панельных домов: стена между кухней и комнатой там почти всегда несущая, снести и заменить ее на двери нельзя. Тогда проем шириной 90 см объединяют с комнатой, но в случае с газовой кухней делать так нельзя, иначе теряется главное требование — отсутствует дверь.

Важно знать

Главное — это не уникальный проект перепланировки, а чтобы на практике он не отличался от теории. Любое выявленное инспектором несоответствие приведет к большим проблемам. Отсутствие закрывающейся двери, замена материалов и т. п. грозят отказом в оформлении акта по перепланировке, штрафом и невозможностью продать и обменять такое жилье.

Фото: rg. ru

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