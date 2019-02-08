Как продать "убитую" квартиру без проблем

В отличие от других рынков, на рынке недвижимости б/у товары не становятся дешевле, а напротив возрастают в цене. И в данном случае нет каких-то определенных факторов для оценки условий для проживания. Усложняет ситуацию еще и тот момент, что большая часть работ строительного сектора сокрыта, в связи с чем, об их капитальности тяжело судить, не углубившись в оценку вышележащих конструкций. И в таких ситуациях иногда возникает сложность у продавцов, которые без утайки хотят грамотно продать недвижимость в "убитом" состоянии и подыскивают покупателя, который нуждается в квартире "под коробку".
Веяние рынка недвижимости
Нередко квартиры, которые продаются на вторичном рынке, находятся не в самом лучшем состоянии. Осуществление капитальных ремонтных работ в эксплуатируемой квартире — сомнительное и дорогостоящее удовольствие, которое владельцы очень часто не проводят, а выбирают иные материальные блага, продолжая использовать жилище в прежнем состоянии. И в последствие, при продаже квартиры, возникают вполне логичные вопросы: нужна готовая для проживания квартира или под новый ремонт? Исходя из этого, собственник находится в раздумьях, стоит ли приступать к ремонту перед продажей?
В первую очередь тщательно подготовьте текст объявления о продаже. Не стоит в описании прибегать к грубой терминологии, к примеру "плохое состояние, необходим капитальный ремонт". Если в квартире отсутствуют какие-либо значительные неприятные факторы (незаконная перепланировка, проблемы с юридической стороны, наличие глубоких трещин и деформаций в несущих конструкциях и т. п.), то необходимо сосредоточить внимание потенциального покупателя на плюсах, а не на отсутствии отделки и ветхости коммуникаций. Очень часто, казалось бы, не привлекательная на первый взгляд жилплощадь имеет ряд преимуществ: хорошая планировка (или возможность сделать законную перепланировку), хорошая звукоизоляция, приятный вид из окна и другие.
После этого приступайте к расценке. Сложнее всего продаются квартиры маленького размера в ветхом состоянии, потому что они чаще всего покупаются с целью инвестирования или для срочного переезда. Но и элитное жилье без ремонта продается не очень быстро, хотя такие квартиры встречаются крайне редко, из-за того, что там хорошее обслуживание. В тех случаях, когда квартира имеет среднюю или большую площадь (2-5 жилых комнат), вероятность приобретения квартиры "под ремонт" очень велика.
Готовимся к продаже
Чаще всего делать ремонт перед продажей не стоит, потому что на отечественном рынке недвижимости покупатели крайне настороженно относятся к подготовленным квартирам. Когда имеется проблема с коммуникациями, без особых усилий можно создать иллюзию, посредством косметического ремонта, который даст кратковременный эффект. Несмотря на это, перед продажей необходимо привести квартиру в надлежащий опрятный вид: выбросить старую, разбитую мебель, помыть и убрать жилище.
Конечно вариант, пригодный для проживания сразу, более выгодный и заманчивый, так как делать ремонт с нуля захочет не каждый покупатель. Однако многие покупатели хотят убедиться в том, что сокрытые от глаза ремонтные работы сделаны "на совесть", а также имеется свобода действий в выборе планировки и дизайна.
Фото: daybook.info
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