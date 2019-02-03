Чистая квартира: советы по легкой уборке жилья﻿

В повседневной жизни бывают такие моменты, когда быстрая уборка квартиры становится необходимостью, а не прихотью. В таких случаях многие теряют самоконтроль, и уборка дома превращается в сумбурное и бесполезное мероприятие.

Чтобы этого не допустить, необходимо разработать личную систему уборки дома, придерживаясь которой все будет сделано качественно и быстро.

Свобода доступа

Не надо тратить на уборку все выходные, правильная организация пространства и забота о своем жилье помогут поддерживать порядок на постоянном уровне. Процесс наведения чистоты довольно прост.

Чтобы дома всегда было чисто, необходимо регулярно протирать поверхности, пылесосить, мыть пол. А реже — мыть окна и труднодоступные места, например, за шкафом и под кроватью.

Организовывать пространство надо так, чтобы до любого уголка было легко дотянуться шваброй или пылесосом. Причем без сгибаний или необходимости встать на колени.

Например, тумбочка у рабочего стола может быть на колесиках. Стол — возвышаться над полом на достаточно высоких ножках. Провода и системный блок удобно подвесить на обычные кронштейны.

Устранение визуального шума

Большая проблема, с которыми существует вероятность столкнуться при попытке достижения постоянной чистоты в доме — это отсутствие у некоторых вещей четко выделенного места хранения.

Из-за этого беспризорные вещи расползаются по дому и создают ощущение неубранности. Еще одна проблема — это переизбыток вещей. Это приводит к тому, что как бы хорошо ни было устроено хранение, жилье не будет выглядеть действительно опрятно и чисто.

Чтобы ускорить уборку квартиры с помощью организации пространства, рекомендуется организовывать специальные модули и органайзеры. Например, чтобы протереть полку в ванной с многочисленными баночками и тюбиками, придется двигать их переносить или сдвигать в сторону. Если же все тюбики стоят в аккуратной корзинке, то вы сможете приподнять ее, протереть пыль или разводы и потом снова вернуть ее на место.

Принцип модульного хранения применим ко всем категориям вещей. А также ко всем зонам. В частности, для хранения бумаг на рабочем столе можно использовать лотки или даже настольные ящички. Для хранения аксессуаров или мелочей — стильные подставки и подносы. При этом стоит отдать предпочтение закрытому хранению.

К тому же закрытое хранение помогает снизить количество визуального шума в квартире. А чем меньше мелких предметов на виду, тем более опрятным, спокойным и чистым выглядит помещение, указывает собеседница агентства.

Мотивация и благодарность

Если квартира или дом уже в состоянии, требующем разбора завалов, то абсолютно точно нужна генеральная уборка. Даже если она займет не один день.

Очень важен такой психологический момент. Если разбирать завалы медленно, результат долго не будет заметен. Это снизит мотивацию, так что все вернется в прежнее состояние. Поэтому, если объем работы большой, разбейте процесс на этапы, но так, чтобы промежуточный результат был заметен, это придаст уверенности.

Если же заставить себя приступить к уборке никак не получается, то имеет смысл воспользоваться услугами профессиональных клинеров. А после их объемной работы поддерживать чистоту в режиме "лайт" самостоятельно.

После расхламления жилья станет легче, а чистоплотность со временем войдет в привычку.

Фото: himki-city.ru

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