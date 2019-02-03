Сделка с жильем: правила показа и просмотра квартиры

Продажа и покупка квартиры — очень ответственное дело. Но сделка может сорваться по множеству причин. Иногда это происходит еще на этапе экспозиции квартиры.

Советы продавцам:

Не стоит принижать платежеспособность покупателя

Иногда при показе квартиры от владельца можно услышать фразу: "Да вы просто не заработали на такое жилье". Таким обращением продавец унижает достоинство потенциального клиента.

Не рассказывайте лишнее

Зачастую владельцы квартиры отпугивают покупателей излишней откровенностью. Например, начинают жаловаться на личную жизнь, родственников. Или ругают шумных соседей.

Сначала, перед тем, как нахваливать свою квартиру, стоит понять, что за человек перед вами. И, исходя из этого, выстраивать коммуникацию.

Не молчите при показе

Крайности всегда плохи. Не стоит быть слишком откровенным. Но и не нужно совсем отмалчиваться при показе.

Имеет смысл ненавязчиво рассказывать о тех или иных преимуществах квартиры по ходу ее просмотра. Если покупатель зашел в ванную — подчерните, что установлены смесители от известных производителей. На кухне обратите внимание на наличие посудомоечной машины и прочее.

Не "дышите в спину"

Не стоит ходить за покупателем по пятам. Если беспокоитесь за сохранность вещей, просто заранее уберите ценные предметы.

Не требуйте моментального ответа

Любому человеку нужно время все обдумать. Назойливость отнюдь не повышает шансы на положительное решение.

Советы покупателям:

Не прибегайте к неконструктивной критике

Не надо во время просмотра сразу же негативно отзываться об объекте. Кто-то с порога начинает придираться к материалу дома или к состоянию квартиры, к месторасположению жилья или этажу. Это будет раздражать продавца. Ведь любому человеку неприятно, когда начинают ругать его дом.

Не говорите сразу "нет". Всегда есть возможность найти компромисс. Недостатки квартиры могут стать поводом для существенного торга.

Не разбегайтесь

В случае, если вы пришли на просмотр всей семьей, то старайтесь не разбредаться по всей квартире. Данными действиями вы озадачиваете продавца и агента. Также есть вероятность сказать лишнее.

Старайтесь держаться кучно и делегировать задачу вопросов продавцу кому-то одному, наиболее сведущему из вас.

Не надо говорить "Все! Я беру!" на просмотре

Чем больше понравилось, тем выше цена или меньше торг. Без торга обойтись нельзя. В стоимость абсолютно любого объекта заложено не менее 5% на "скидку реальному покупателю". Знайте, что почти все цены на вторичном рынке примерно одинаково завышены.

Фото: ru. depositphoto.com

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