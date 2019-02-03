Место жительства или пребывания: особенности регистрации в России

Чем регистрация отличается от прописки, для чего она нужна, в каких помещениях можно регистрироваться и что будет, если человек нигде не зарегистрирован - эти вопросы интересуют многих. В соответствии с законом все россияне должны быть зарегистрированы по месту жительства или пребывания. Сегодня регистрация - дело совсем несложное, однако имеет немало тонкостей.

Прописка

«Прописка» - это советский термин. Он впервые появился в 1925 году в постановлении Совета народных комиссаров РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях». В то время активно вводились гражданские паспорта. С помощью прописки государство контролировало миграцию граждан. Чтобы прописаться в том или ином населенном пункте, человеку требовалось разрешение властей.

Долгое время поводом для получения прописки могло служить принятие на работу Или, например, брак с человеком, уже имеющим прописку в этом городе. Из-за, кстати, в Советском Союзе были весьма распространены фиктивные браки. Они заключались ради прописки. Но власти могли и не прописать гражданина. Причем без объяснения причин. В этом случае он должен был в течение недели выбыть из этого населенного пункта и прописаться в другом.

Постоянная регистрация

Комитет конституционного надзора СССР в 1990 году признал, что институт прописки ограничивает право граждан на свободу передвижения и выбора места жительства. Еще три года ушло на обсуждение этой темы.

Отменили прописку только в октябре 1993 года. Тогда вступил в силу закон «О праве граждан России на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах российской Федерации». В итоге прописку заменила регистрация. Или, как ее еще называют, постоянная регистрация по месту жительства.

Главное отличие регистрации от прописки заключается в том, что она носит уведомительный характер. Иными словами, гражданин России не обязан спрашивать разрешения властей на проживание в том или ином месте. Он имеет право сам выбирать место жительства. Правда, он обязан уведомить государство о том, где он живет.

Эта регистрация - бессрочная, информация о ней заносится в паспорт в виде штампа. Именно поэтому до сих пор постоянную регистрацию многие по привычке называют пропиской. Зарегистрироваться постоянно можно либо на собственной жилплощади. Либо на чужой. Но с разрешения владельца помещения.

Временная регистрация

По сути это регистрация по месту пребывания. Ее нужно оформить, если гражданин пребывает в каком-либо населенном пункте более 90 дней. Причем человек не теряет свою регистрацию по постоянному месту проживания.Временная регистрация оформляется на определенный срок. Сейчас законом предусмотрен период от 90 суток до 60 месяцев (пяти лет). Она не отмечается в паспорте. Вместо этого гражданину выдается на руки свидетельство с указанием адреса регистрации.

Дачи

С 1 января 2019 года это стало возможным зарегистрироваться на даче. Соответствующий закон был принят Госдумой летом 2017 года. Но для регистрации на даче должны быть соблюдены некоторые условия. Дом должен быть капитальным и находиться в хорошем состоянии. Необходимо, чтобы он был построен согласно СНиПам и СанПиНАм, с учетом требований пожарной и других типов безопасности. В нем должны быть проведены все коммуникации.

Фото: subsidii.net

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