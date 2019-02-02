"Комфорт" или "стандарт". Если нет разницы, то зачем платить больше?

Жилье комфорт- и стандарт-класса на первичном рынке недвижимости столицы составляют почти 50%, в Подмосковье их доля доходит до 80%. При этом подавляющее число проектов заявляются как комфорт-класс. По мнению заместителя генерального директора ГК "Сибпромстрой" по продажам Антона Ширяева такое количество "комфорта" не более чем маркетинговый ход: принципиальной разницы в качестве между жильем стандарт- и комфорт-класса уже не существует.

Если разбираться в терминологии, то по факту жилье комфорт-класса должно быть лучше "стандарта", но чаще всего такое позиционирование оказывается маркетинговым ходом. Ведь если застройщик реализует жилье комфорт-класса, то и стоимость квадратного метра в нем можно повышать.

Психология человека устроена так, что он всегда стремится к улучшению, поэтому слово "комфорт" в рекламной продукции того или иного ЖК привлекает покупателей. Особенно, если строительство дома находится на начальном этапе и проверить соответствует ли заявленный комфорт комфорту реальному пока невозможно. Нередки и случаи, когда в процессе строительства застройщик меняет класс своего жилья. Был комфорт, стал стандарт, а квартиры уже проданы.

Поэтому, на мой взгляд, застройщики, которые говорят, что работают в сегменте стандарт-класса, поступают честнее. Лучше построить качественный комфортный "стандарт", чем "комфорт", который будет отличаться лишь наименованием и ценой.

Фактической разницы в качестве материалов, технологий, безопасности между этими классами нет. Дома в "стандарте" соответствуют всем строительным нормам и требованиям. Более того, технологии сегодня позволяют создавать дома масс-сегмента и с подземной парковкой, и с просторными кухнями, и с качественной отделкой фасадов и мест общего пользования, с большим закрытым двором и системой видеонаблюдения.

Повышения классности же своего объекта до "комфорта" застройщик, как правило, добивается незначительными акцентами во внешних характеристиках — дополнительная отделка фасадов, входных зон, чуть больше озеленения, возможно более оригинальные детские площадки и места отдыха во дворе и прочие элементы, влияющие на эстетическое восприятие. И то не всегда. Порой классность жилых комплексов определяется только лишь технологией строительства: если строим из монолита, значит автоматически это будет жилье комфорт-класса.

Но панельное домостроение сегодня позволяет возводить дома не только быстро, но и качественно и безопасно, применяя любые современные технологии. И в типовых домах с типовыми квартирами предлагаются двушки площадью 72 кв. м и трешки — до 100 квадратных метров с гардеробными и кухнями площадью 12-18 кв. м. Тогда как в комфорт-классе, особенно в московском регионе мы наблюдаем тенденцию к сокращению квадратуры жилья. Сегодня полноценная двухкомнатная квартира может быть представлена на 38-45 метрах. Раньше такая площадь считалась исключением на рынке, сегодня же подобный минимализм никого не удивляет. На этот шаг застройщики идут для того, чтобы с одной стороны дать возможность покупателям приобрести квартиру, пусть небольшой площади, но с двумя комнатами, с другой — чтобы увеличить количество квартир в одном проекте, а значит и выручку с них.

При этом цена между "стандартными" и "комфортными" квадратными метрами может различаться на треть. Средняя стоимость комфорт-класса в Подмосковье — 85-90 тысяч рублей за кв. м., в стандарте — от 56 до 70 тысяч рублей. Но если нет разницы, зачем платить больше?

Фото: urbanlook

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