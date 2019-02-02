Будущее рынка аренды жилья: поможет ли налог на самозанятость﻿

С 1 января 2019 года в четырех регионах России введен законодательный эксперимент. Новый налоговый режим, который рассчитан пока на десять лет, призван легализовать доходы самозанятым гражданам.

Новый налоговый режим непосредственно отразится на рынке аренды жилья. Критерии для самозанятых граждан, имеющих право переключиться на режим с небольшой налоговой ставкой и простой процедурой оплаты, также подходят и владельцам сдаваемого в аренду жилья. Эксперты уверены, что арендодателей, сдающих жилье официально, станет больше. Это значит, что эксперимент начнет выводить из тени рынок аренды.

Налог на профессиональный доход

Нововведение называется налогом на профессиональный доход (НПД. Или упрощенно — налогом для самозанятых. То есть касается он только тех, кто работает без работодателя, на себя. Они могут быть как физическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями, но не должны иметь нанятых по трудовому договору работников.

Помимо этого, воспользоваться новой схемой может лицо, чей доход от самозанятости не превышает 2,4 млн руб. в год. Это около 200 тыс. руб. в месяц. Ставки налога для самозанятых по новой схеме составляют 4%, если они оказывают свои услуги физическим лицам. И 6%, если деньги поступают от юридических лиц. Особенности нового налогового режима заключаются также в том, что налогоплательщику не придется заполнять декларации. В данном случае они не нужны. Не требуется также использование онлайн-кассы.

Также НПД отменяет обязательные взносы на медицинское и пенсионное страхование. Пока что новый налог введен только в четырех субъектах Российской федерации. Он действует в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Налогоплательщик должен работать в одном из них. Переход на новый режим объявлен добровольным, самозанятым жителям этих регионов не обязательно отказываться от действующих схем налогообложения, если они считают их более удобны.

Как сейчас платят налоги арендодатели

В настоящее время в столице сдается от 200 тыс. до 800 тыс. квартир. Точное количество сдаваемых квартир в Москве подсчитать сложно. Рынок не прозрачен. По оценкам риелторов, налоги платят не больше 5% всех арендодателей. Вывести этот рынок из тени пока не удается. Даже несмотря на то, что законопослушных граждан среди арендодателей становится больше и налоговые сборы растут. Владельцы жилья не хотят афишировать свои доходы от сдачи жилья прежде всего по причине экономии. А также из-за бюрократической волокиты.

На данный момент есть несколько способов уплаты налога на доход от сдачи жилья в аренду. Для физлиц ставка НДФЛ составляет 13%. Для индивидуальных предпринимателей — 6%. Лицо со статусом ИП может также приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду. И тогда ставка налога тоже будет составлять 6%.

Чем удобен НПД для владельцев жилья

Новый налог позволяет без оформления большого числа бумаг, перейти на легальную систему сдачи жилья в аренду тем собственникам, которые пока работают по серым схемам. Сейчас налог по новой практике оформляется просто и быстро. Создано даже специальное мобильное приложение по исчислению и уплате налогов для самозанятых.

Фото: Lratvakan.ru

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