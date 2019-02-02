Большие города: зачем нужны дома без балконов﻿﻿

В настоящее время у многих московских застройщиков жилья и апартаментов есть либо отдельные квартиры без лоджий и балконов, либо целые проекты с такими квартирами.

Найти в общей массе советской типовой застройки жилые многоэтажки без балконов или лоджий практически невозможно. В Москве они не предусматривались в редких проектах. В частности, их, как правило, не проектировали в зданиях общежитий.

Не было балконов в первых пятиэтажках-хрущевках серии К7. В некоторых домах серии КОПЭ отсутствуют балконы в однокомнатных квартирах. Однако в целом массовым это явление никогда не было. В настоящее время у многих московских застройщиков жилья и апартаментов есть либо отдельные квартиры без лоджий и балконов, либо целые проекты с такими квартирами.

Что говорят застройщики

Проекты с квартирами без балконов и лоджий сами застройщики объясняют возникшим спросом и изменившимися требованиями покупателей. Согласно различным исследованиям, в среднем около 30% потенциальных покупателей квартир в новостройке не считают обязательным наличие таких помещений.

Для этой группы клиентов покупка квартиры с балконом или лоджией оборачивается переплатой за ненужные им квадратные метры. Во-вторых, отсутствие балкона или лоджии — это еще и архитектурное решение. Сейчас наблюдается переход на абсолютно плоские и лаконичные фасады.

Некоторые девелоперы придерживаются того мнения, что балконы и лоджии давно утратили свои первоначальные функции летних помещений — специальных зон в квартире, где можно подышать свежим воздухом, почитать книгу или газету и выпить кофе. Вместо этого балконы еще в советское время стали использоваться для хранения крупногабаритных предметов и сезонных вещей. Поскольку функция балконов поменялась, застройщики предложили покупателям более удобное помещение для хранения вещей — кладовые комнаты.

Мнение риелторов

Риелторы, в свою очередь, называют еще две причины появления на рынке квартир без балконов. Одна из них — стремление застройщиков расширить линейку предложений, чтобы увеличить охват аудитории. Такое явление пришло точно из массового сегмента и стало развиваться с появлением студий. Главной целью было максимальное сокращение общей площади, чтобы удешевить лот и сделать его наиболее доступным для бюджетного покупателя.

Другая причина — экономия. Стоимость летних помещений рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,3 и 0,5, то есть цена "квадрата" балкона оказывается ниже, чем комнаты. Но эта проблема теряет актуальность. Отсутствие балконных блоков, лоджий сегодня все чаще компенсируется с помощью современных решений — панорамным остеклением, наличием в квартире гардеробных помещений, кладовых, которые могут также размещаться в цокольном этаже дома. Если в каждом подъезде оборудована колясочная — в ней также разрешается хранить и велосипеды. Во многом балкон действительно теряет свое предназначение как место для хранения вещей.

Выбор покупателей

Покупатели реагируют на новые проекты по-разному. Одни, скорее, даже рады таким предложениям, поскольку изначально планируют присоединять балкон или лоджию к комнате или кухне для увеличения жилого пространства. Правда, это влечет за собой расходы на согласование перепланировки и дополнительные работы, затягивает время ремонта. Поэтому покупателям только на руку, если площадь квартиры увеличена изначально, а лоджия не предусмотрена.

В то же время примерно половина покупателей в массовом бюджетном сегменте голосует за наличие балкона в квартире. Хотя, по ее мнению, во многом такая статистика формируется под воздействием некоторых стереотипов: многие просто не представляют, как жить без балкона, даже если он по большей части не используется по назначению.

Балкон или лоджия чаще всего действительно нужны для хранения вещей: зимней резины, велосипедов и самокатов, санок, лыж, детских колясок и прочего (особенно это важно для покупателей квартир маленькой площади). Кроме того, зачастую именно там сушат белье. Еще часть покупателей рассчитывает на летние помещения, чтобы организовать там кабинет или место для отдыха — зимний сад, цветник, мини-бар. За наличие в квартире балкона или лоджии также обычно выступают курильщики. И наконец, квартиры с балконами всегда были более ликвидными. И это покупатели тоже учитывают.

Фото: novostroykin.ru

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