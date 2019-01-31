Что будет с жилищным рынком в 2019 году

Рынок жилой недвижимости - важный и крупный в любой стране. От него зависит качество и цена квартир и домов, в которых живет население. Однако само поведение этой отрасли также зависимо от ряда факторов.

Игрокам рынка недвижимости в нашей необъятной стране стало известно какую маркетинговую политику следует принять на ближайшее время. На обсуждение был вынесен вопрос возрастут или упадут цены на жилье в течение 12-ти месяцев. По итогу были названы несколько факторов, которые оказывают непосредственно влияние на цены.

Переход на проектный тип финансирования станет основным фактором роста цен. Это также скажется на растущих издержках застройщиков гораздо больше, чем рост инфляции и регулярно растущие налоги. Уже с 1 июля стартуют продажи новостроек по новым эскроу-счетам. Таким образом, дольщики смогут получить законные средства лишь после сдачи недвижимости в эксплуатации. Далее застройщикам придется привлечь банковские кредиты, о чем они уже не раз заявляли. Кредитно-денежную политику РФ стремительно ужесточают, соответственно растет ставка ЦБ. Следовательно, мы получим удорожание займов и рост цен на жилье.

Динамика ипотечной ставки - не менее важный фактор, по мнению риелторов. Поскольку ипотека подешевела, россияне проявили спрос на столичные квартиры. Цены уверенно держались на доступном уровне в течение прошлого года. Тем временем ЦБ уже дважды успел повысить ключевую ставку на 0,5-1%. Чем дороже окажется кредит, тем ниже на него будет спрос. Соответственно девелоперам ничего не останется, кроме как снизить цены на все проекты. Если они начнут жадничать, то попросту потеряют рынок.

В течение 12 месяцев аналитикам предстоит еще сделать множество прогнозов, однако они уже высказали свои предположения об обстановке на рынке недвижимости:

1) Доходы снижаются, инфляция проявляется все больше. Все это - большая опасность для участников рынка. Из-за инфляции население несет колоссальные убытки, людям придется ввиду ограниченного бюджета искать выход из положения. Этот параметр внесет свои правки в ценовую политику агентств. Наряду с этим рост НДС доставит головную боль застройщикам не готовым нести колоссальные убытки.

2) Высокий спрос, несмотря на просадку средней ЗП в долларовом эквиваленте, сохранится, а население будет покупать недвижимость. Напомним, что спрос на вторичном рынке за 2018 год вырос на 30%.

3) Огромный список предложений - в первые два квартала застройщики попытаются сбыть недвижимость по максимально выгодным для себя ценам. Ведь потом стоимость пойдет на спад и прежнего азарта уже не будет. К тому же новые объекты возводятся стремительными темпами.

В заключение скажем, что 2019 год будет жить последствиями бума недвижимости в 2018. Застройщикам и девелоперам придется подхватывать волну, стремясь удержаться на плаву.

Фото: 56nv.ru

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