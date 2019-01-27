Подготовка к ремонту: зачем нужна отделка white box﻿

Предчистовая отделка, или white box, становится все более популярной на рынке первичного жилья. Это некий промежуточный вариант между голыми стенами и отделкой под ключ.
Что же такое white box
White box — это подготовка квартиры к чистовому ремонту. В этом случае девелопер выполняет все подготовительные работы. Например, такие, как возведение перегородок, стяжка пола, выравнивание стен и потолка, подводка электричества к розеткам.
В отдельных случаях также предусматривается установка межкомнатных дверей. Однако чаще всего этим приходится заниматься самому покупателю. Помимо этого некоторые девелоперы в рамках отделки white box предлагают установку сантехники.
Плюсы
Основной плюс white box по сравнению с полной отделкой заключается в возможности индивидуализации. Многие покупатели не отказались бы от квартиры с отделкой. Но их не до конца устраивают предложенные варианты. В случае с предчистовой отделкой выполняются все грязные работы. При этом у покупателя остается свобода выбора дизайна, отделочных материалов и цветовой гаммы.
Еще одно преимущество — возможность сэкономить на черновых работах. Благодаря оптовым закупкам материалов и работ отделка от застройщика обходится примерно на треть дешевле.
При этом разница в цене между "бетонной коробкой" и квартирой с предчистовой отделкой white box для покупателя невелика. Всего около 5%.
Отделка под ключ прибавит к стоимости порядка 20%. Иными словами, в отличие от чистовой отделки, разница в цене минимальная.
Помимо этого, покупатель получает возможность сэкономить время. У застройщика отделочные работы занимают не более двух месяцев. При этом зачастую они выполняются параллельно с другими этапами. В связи с этим это время не добавляется к общему сроку строительства.
Покупатель получает ключи от квартиры с проведенными черновыми работами. Остается потратить время только на чистовую отделку. Нов новостройках возникает другая проблема.
Ремонты у соседей затягиваются на несколько лет. Люди в разное время приступают к ремонту, сроки тоже могут отличаться.
В итоге первые три-пять лет жизни в новом доме проходят под шум ремонта и с грязными общими зонами. То есть лифтами, подъездами и лестничными пролетами. А вот в случае с отделкой white box самые грязные и шумные работы проводятся еще на этапе строительства дома.
И, наконец, важным преимуществом предчистовой отделки является то, что это растущий тренд. Выбор квартир с таким ремонтом с каждым годом увеличивается.
Минусы
Основной аргумент против — это пока что небольшой ассортимент квартир с предчистовой отделкой. Несмотря на рост популярности такого продукта, пока их представлено не так много, как хотелось бы. В настоящее время из всего предложения квартир с отделкой не многим более 80-ти процентов приходится на чистовую. И только от силы пятая часть — на white box.
Покупателям нужно учитывать, что в случае с отделкой white box свобода предоставляется только в выборе финишных материалов. Перегородки возводятся заранее, поэтому выбирать такой вариант стоит только в том случае, если полностью устраивает планировка квартиры.
Как правило, затраты на черновые работы составляют 30-50% от общего бюджета ремонта. Поскольку за счет застройщика можно сэкономить только на этих работах, общая экономия на ремонте оказывается не столь значительной, как при полной отделке. Всего 10-15% против 30-50%.
Еще одна статья, на которой не получится получится сэкономить. Это проценты по кредиту. Возможность включить отделку в ДДУ и тело кредита и оплачивать ее не потребительским ставкам, апо ипотечным занимает второе место среди аргументов в пользу отделки (37,3%).
В случае с white box в ипотечный кредит включается только черновой ремонт. В связи с этим, если не хватает денег на финишную отделку, придется брать на нее потребительский кредит.
И наконец, нужно понимать, что это компромиссный вариант с точки зрения времени, шума и грязи в общих зонах. Этих негативных моментов будет меньше, чем в случае с отсутствующей отделкой. Однако полностью обезопасить себя от них не получится.
Даже после чистовой отделки находятся люди, которые хотят что-то переделать под себя. В случае с white box и шума, и грязи будет намного больше.
Итак, отделка white box — хороший вариант для тех, кто не хочет возиться с черновыми работами по ремонту, но желает сохранить возможность индивидуализировать дизайн. Но всех преимуществ чистовой отделки от застройщика этот вариант не дает.
Фото: muslo.ru
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