Покупаем новостройку: как сэкономить на ремонте﻿

Купив квартиру в новостройке с уже готовой отделкой, покупатель может сэкономить до 50% от стоимости ремонта. В западном мире почти все жилье сдается в готовом для проживания виде. Да ещё не только с отделкой, но и со всей встроенной бытовой техникой и мебелью. В России ремонт — обязательная опция лишь в муниципальных домах. Качество такого ремонта, как правило, оставляет желать много лучшего. Зачастую очередники вынуждены многое доделывать и переделывать.

В коммерческом жилье новостройки с ремонтом до кризиса 2008 г. практически не встречались. В основном девелоперы продавали бетонные стены без нормального пола и потолка, электропроводки и коммуникаций.

Первые квартиры с ремонтом от застройщика появились на рынке недвижимости Москвы в 2009–2010 годах. Кризис заставил девелоперов искать новые способы стимулирования застывших продаж. По большому счету, квартира с ремонтом — это маркетинговый ход. Или неявная скидка, когда покупателям предлагается больше за те же деньги.

Безусловно, квартира с отделкой стоит дороже голой бетонной коробки. Только так как себестоимость ремонта для девелопера ниже, чем для покупателя, готовое жилье в итоге обходится покупателю дешевле полуфабриката и последующего самостоятельного ремонта.

Помимо этого, ремонт новостройки своими силами занимает от шести месяцев до года. И все это время человеку надо где-то жить. Из-за этого для тех, у кого нет другой жилплощади, покупка новостройки с отделкой — это еще и возможность побыстрее справить новоселье. А заодно и сэкономить на аренде.

Экономия собственно на ремонте может составить от 10-20% до 50%. Хотя, конечно, все зависит от стратегии продаж девелоперской компании. Одни застройщики предпочитают зарабатывать на обороте, продавая недвижимость с минимальной накруткой, но зато быстро.

Другие, считая, что предлагают уникальный продукт, стараются выжать из него максимум прибыли. В этом случае, более характерном для высокобюджетного сегмента, покупатель по деньгам готового жилья ничего не выгадывает. Зато избавляется от миллиона хлопот. Например, связанных с ремонтом не только в своей, но и в соседних квартирах.

Тишина и покой — пожалуй, главное преимущество новостройки с отделкой от застройщика. Причем даже более важное, чем экономия на ремонте: деньги заработать куда легче, чем восстановить здоровье, расшатанное многолетним аккомпанементом из визга перфораторов и стука молотков. Заселяясь в квартиру в новом доме без ремонта, человек, фактически еще лет пять вынужден жить на стройке, ожидая, пока все его соседи закончат с ремонтом.

Как правило новостройки с ремонтом встречаются в комфорт-классе, где покупатели не так стеснены в средствах, как в экономе. Однако при этом не гонятся за эксклюзивом.

В бизнес- и элитном классе ситуация совсем другая. Россияне, уставшие от стандартизированного быта советский эпохи, еще не наигрались в ремонт и, как правило, хотят самовыразиться по полной программе, если располагают достаточным бюджетом. В связи с этим в обозримом будущем на рынке дорого жилья, скорее всего, будут превалировать квартиры без ремонта.

Фото: lenta.ru

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