Спасет ли личное банкротство от ипотеки?

Некоторые люди, оформившие ипотеку, иногда оказываются в тяжелой жизненной ситуации, например, при потере рабочего места. В данном случае человек ищет варианты выхода и прибегает к процедуре личного банкротства. Действительно ли это эффективно, сохранит ли человек недвижимость, и какие риски можно встретить на этом пути - рассказываем ниже.

Есть ли возможность объявить банкротство, когда нет денег платить по кредиту?

Такая возможность есть, но не сразу. Исходя из законодательства, человек имеет право воспользоваться процедурой банкротства физлица, если сумма его долга по займу насчитывает полмиллиона рублей или больше, а просрочка по выплатам - не меньше трех месяцев.

Порой посещение суда с целью заявления о банкротстве является для заемщика неизбежной процедурой. Это возможно в том случае, если выплаты одному банку притормаживают возможность гасить долг в другой кредитной организации. В данной ситуации нет необходимости ждать три месяца.

Понятие «банкротство физлица» и как воспользоваться возможностью?

Осуществить вышеуказанные действия можно только через суд. По имеющейся информации, гражданин должен осуществить личный визит в арбитражный суд и написать заявление о признании его банкротом в том случае, когда выплаты по долгам одному кредитору перекрывают возможность выполнять кредитные обязательства перед другими банками. Сделать указанные пункты необходимо не позднее 30 рабочих дней с того времени, когда он узнал о сложившейся ситуации или должен был узнать (при накоплении необходимой суммы долга).

Стоит отметить, что условие про сумму задолженности свыше полумиллиона рублей не является обязательным. Исходя из этого, заемщик может обратиться в суд, если полагает, что в будущем произойдет ситуация, когда он не сможет осуществлять кредитные платежи.

Перечень документов для обращения в суд

Перед непосредственной подачей обращения необходимо положить на счет суда сумму денег в размере 25 тысяч рублей, которые пойдут на оплату работы финуправляющего. Вместе с заявлением нужно предоставить следующие документы:

документ о присутствии долговых обязательств;

справки, подтверждающие финансовые траты на сумму от 300 тысяч рублей, проведенных в последние три года;

информация о заработке за крайние три года;

данные о счетах, вкладах и прочих операциях в банках за последние три года;

список имущества заемщика, учитывая то, которое находится в залоге у банка.

Правдиво ли мнение, что все имущество банкрота будет продано?

Такой исход зависит от нескольких факторов. Оплата существующих долгов заемщика означает, что все его имущество будет продано, а полученные с этого финансы будут поделены и направлены на погашение кредитов во всех банках. Для данного вида банкротства никаких сопутствующих требований, кроме вышеуказанных, не существует. Реализация имущества происходит следующим образом и в перечисленном порядке: опись, оценка, установление сроков и условий, а также несколько этапов торгов.

Стоит отметить, что суть процедуры банкротства не только в погашении существующих долгов, но и в восстановлении финансовой составляющей человека. Ввиду этого, продажа имущества может и не происходить. В данном случае применяется реструктуризация: создается план и график платежей, проще говоря, человек получает рассрочку и отсрочку. Кроме того, между заемщиком и банками выстраиваются мирные соглашения, ввиду чего часть долга может быть прощена и списана. Чтобы пойти по этой схеме гражданин должен соответствовать нескольким критериям: постоянный заработок и отсутствие уголовных дел по экономическим преступлениям.

Фото: mstrok.ru

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