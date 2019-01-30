Комната в коммуналке - как продать без проблем

Продажа квартиры может стать большим испытанием для сил владельца, но если речь идет о комнате в коммуналке, то усилий потребуется гораздо больше. Если назрела необходимость продать такую недвижимость, нужно заранее готовиться к противостоянию соседей и сложности урегулирования сделки.

Да или нет?

Можно ли продавать комнату в коммунальной квартире? Да. Нужно ли для этого согласие соседей - смотря в какой ситуации. Есть ли юридические препятствия при продаже? Куда же без них.

Дело в том, что при отсутствии прямого запрета на продажу комнат в коммуналках Жилищный и Гражданский кодексы РФ имеют в своем содержании перечень определенных условий, при которых эта процедура может стать сложным предприятием:

неприватизированное жилье продать нельзя;

соседи имеют преимущество в покупке.

В первом случае требуется или приватизировать свою комнату, после чего заниматься ее продажей, или найти желающего на обмен, который также имеет неприватизированное жилье. Ст. 83 Жилищного кодекса позволяет при одобрении органов самоуправления такую операцию.

Соседи могут стать препятствием на пути продажи комнаты - имея преимущество на покупку, но отсутствие желаемой суммы, они могут влиять на потенциальных покупателей, всячески мешать продаже и тормозить ее. Также они имеют право через суд запретить продажу комнаты, если им предварительно не предложили выкупить ее самостоятельно.

Что делать?

Процедура продажи комнаты может отличаться из-за сочетания массы индивидуальных факторов, но в целом она выглядит так:

установить условия продажи;

назначить цену;

получить согласие на продажу у всех собственников комнаты;

письменно известить о продаже всех собственников других комнат;

заверить свое изведение у нотариуса;

собрать все документы;

снять с регистрации владельцев и временных жильцов;

получить справку об отсутствии прописанных в комнате.

Документы для продажи комнаты:

паспорта;

все справки и извещения для соседей;

справка о снятии с регистрации;

документы на комнату;

справка от органов опеки (при наличии детей-собственников).

Следующим шагом станет выбор покупателя, заключение договора о продаже и оформление сделки.

А если не так?

Все вышеописанное подходит для случаев, когда соседи не возражают против продажи. Но в большинстве случаев это не так. По закону, их отказ не имеет значения, если им было предложено выкупить комнату первыми. Следует оформить все, включая отсутствие ответа с их стороны, у юриста. Если в течение 30 дней такового не последовало, можно искать другого покупателя.

Наибольшую сложность представляют случаи, если соседи по коммуналки не проживают в городе, находятся в местах лишения свободы или умерли, а их наследники не вступили в наследство. Тут также помогут нотариусы - составят и вышлют уведомления, заверят копии об отправке, а также помогут признать наследство умерших соседей выморочным, чтобы им могли заняться местные власти. Им же после передачи такой комнаты на баланс местных органом самоуправления передается уведомление о продаже комнаты.

Продать комнату в коммуналке может быть сложно - но плюс в том, что такое жилье, часто расположенное в центре, всегда пользуется популярностью у покупателей, так что желающие приобрести его находятся очень быстро.

Фото: raznet.ru

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