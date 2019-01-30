Большие города: спальные районы в мегаполисах мира

Большинство туристов при посещении иностранных государств сосредотачиваются на осмотре достопримечательностей в столицах. Часто они находятся в старой части города, в районе малоэтажной исторической застройки, и у путешественников создается мнение, что «там» живут совершенно не так, как на родине. Но на самом деле спальные районы есть везде.

Отличительные черты

Спальные районы предполагают наличие большого количества многоквартирных домов, отсутствие разнообразие в архитектуре, простота и удобство. Таким образом, в спальниках разных стран мира с большой вероятностью можно найти похожие дома, супермаркет под боком, отсутствие красивых и выразительных мест, а также население, далекое от определения среднего класса.

Но если в одних городах спальные районы находятся на выселках, конечных станциях метро или в пригородах, то в других они плотно обступили центр и элитные жилые районы. В том же Гонконге вообще не такого понятия, как спальный район - здесь рядом с дорогим отелем и шикарным торговым центром прямо за углом может быть расположена высотка, населенная мигрантами в таких количествах, что не позволяет воображение.

Спальные районы Москвы, Санкт-Петербурга и многих других российских городов мало отличаются друг от друга. В первую очередь это касается так называемых хрущевок и типовых домов других серий, которыми активно застраивались города в советское и постсоветское время. Но если жители РФ полагают, что найти такие дома можно только у них на родине, то они сильно ошибаются.

Дело в том, что архитекторы СССР возводили дома по аналогичным проектам на всей территории СНГ. Такие дома можно найти на Балканах, в странах Восточной Европы, в городах бывшей ГДР. Немцы, выросшие не в ФРГ, с удивлением реагируют при посещении России на дома, как две капли воды похожие на те, которые окружали их в детстве.

Исключения

Не везде спальник автоматически означает высотку и бесконечное число сделанных, как под копирку, крохотных квартир. Так, в Испании спальные районы Мадрида и Барселоны редко имеют высокую этажность, а по русским меркам дома выглядят ухоженно и уютно.

В португальских Лиссабоне и Порту спальные районы располагаются не в элитных новостройках, а в старых районах - та же Алфама, предлагающая туристам самое дешевое жилье на время их визита в страну, и вовсе является старейшим районом города, устоявшем в разрушительном землетрясении 1755 года, которое стерло с лица почти всю столицы Португалии.

Лондонские спальные районы кажутся россиянам раем из коттеджных поселков. Невысокие дома в один-два этажа, где проживает всего несколько жильцов или вовсе одна семья, занимают обширное пространство. На деле у местных жителей нет системы отопления, они страдают от сквозняков, отсутствия сада, а также риска стать жертвой грабежа.

В Японии Токио - столица, куда стремится большинство молодежи. Многие кормильцы семей трудятся в Токио, пока их семья живет в другом городе или в пригороде. Добираться каждый день до работы издалека оказывается накладнее, чем снимать квартиру в спальном районе, и они обитают в крошечных квартирках площадью в несколько квадратных метров - без кухни и ванной, берут еду на вынос и посещают общественные бани. При этом почти у каждой станции метро находится свой спальный район - малый метрах квартир под аренду позволяет впихнуть в дом столько жилья, что трудно представить европейцу.

Фото: hdinterior

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