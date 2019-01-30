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Автор Анастасия Шадская

Завещание и наследники: кто в приоритете?

Недвижимость

В случае смерти человека его завещание - единственный документ, согласно которому скончавшийся может распорядиться своим имуществом. В России, помимо этого способа, есть только один способ иначе получить наследство, а именно, по закону. 

Что, как и почему

Завещание - единственный способ выразить свою посмертную волю и распорядиться имуществом любого толка. Как и любой столь важный документ, завещание должно быть в первую очередь правильно оформлено, а сам завещатель на момент его составления должен считаться дееспособным и адекватным для оформления документа.

Правила составления завещания прописаны в Гражданском кодексе РФ - так, в ст. 1118 указано требование к дееспособности автора завещания, а в ст. 1119 - права по передаче своего имущества наследникам. Отметим, что это сделка односторонняя, позволяющая без согласия на то кандидатов на наследство определить, кто именно его получит, определить доли, добавить любые распоряжения, пометки и условия вручения имущества после смерти.

Единственным ограничением при составлении завещания является запрет на выражение воли нескольких человек (к примеру, супругов) в одном документе. В таком случае его однозначно признают недействительным, да и ни один знающий юрист не позволит его составить.

Все тот же Гражданский кодекс РФ позволяет составить не одно, а несколько завещаний. Все они будут считаться действительным, если не противоречат друг другу - в противном же случае легитимным признают то, что составлялось последним.

Завещание - важный юридический документ, составляется он лично завещателем или с его слов юристом. Обязательным является удостоверение у нотариуса и наличие свидетеля. Ст. 1127 разрешает признавать завещанием документы, заверенные другими людьми:

  • начальником тюрьмы для отбывающих срок;
  • капитаном кораблей для его подчиненных на судне;
  • командиром воинской части для подчиненных;
  • начальником экспедиции для ее участников;
  • служащим банка при наличии вклада-завещания;
  • главным врачом для пациентов больниц.

Наследники по старшинству

Кто может претендовать на наследство почившего родственника? В случае, если имеет место завещание, то наследовать могут и люди, не связанные со скончавшимся близким родством, хотя это можно оспорить.

Несмотря на наличие завещание, есть те, кто всегда может претендовать на долю наследства, даже если они не упомянуты в данном документе:

  • несовершеннолетние дети;
  • не способные трудиться иждивенцы (родители, супруги, дети).

Как получить и оспорить

В ряде случаев вместо завещания может выступать и составленное в свободной форме при двух свидетелях изъявление последней воли человека, который не мог оформить его у юриста по причине угрозы жизни.

Для получения наследства при отсутствии юридических проблем необходимо следовать букве закона. Потребуется предъявить ряд документов:

  • паспорт;
  • завещание в оригинале;
  • свидетельство о смерти завещателя;
  • справка о смерти с места его жительства.

Лишь после оформления в соответствующих органах можно официально вступить в наследство. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти завещателя, иначе документ утратит свою силу, а наследство перейдет государству.

А если завещание необходимо оспорить? Сделать это можно только через суд, причем следует доказать:

  • нарушение в составлении документа по гражданскому кодексу рф;
  • нарушение прав наследников;
  • частичные нарушения.

Фото: newizv.ru

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