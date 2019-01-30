Завещание и наследники: кто в приоритете?

В случае смерти человека его завещание - единственный документ, согласно которому скончавшийся может распорядиться своим имуществом. В России, помимо этого способа, есть только один способ иначе получить наследство, а именно, по закону.
Что, как и почему
Завещание - единственный способ выразить свою посмертную волю и распорядиться имуществом любого толка. Как и любой столь важный документ, завещание должно быть в первую очередь правильно оформлено, а сам завещатель на момент его составления должен считаться дееспособным и адекватным для оформления документа.
Правила составления завещания прописаны в Гражданском кодексе РФ - так, в ст. 1118 указано требование к дееспособности автора завещания, а в ст. 1119 - права по передаче своего имущества наследникам. Отметим, что это сделка односторонняя, позволяющая без согласия на то кандидатов на наследство определить, кто именно его получит, определить доли, добавить любые распоряжения, пометки и условия вручения имущества после смерти.
Единственным ограничением при составлении завещания является запрет на выражение воли нескольких человек (к примеру, супругов) в одном документе. В таком случае его однозначно признают недействительным, да и ни один знающий юрист не позволит его составить.
Все тот же Гражданский кодекс РФ позволяет составить не одно, а несколько завещаний. Все они будут считаться действительным, если не противоречат друг другу - в противном же случае легитимным признают то, что составлялось последним.
Завещание - важный юридический документ, составляется он лично завещателем или с его слов юристом. Обязательным является удостоверение у нотариуса и наличие свидетеля. Ст. 1127 разрешает признавать завещанием документы, заверенные другими людьми:
Наследники по старшинству
Кто может претендовать на наследство почившего родственника? В случае, если имеет место завещание, то наследовать могут и люди, не связанные со скончавшимся близким родством, хотя это можно оспорить.
Несмотря на наличие завещание, есть те, кто всегда может претендовать на долю наследства, даже если они не упомянуты в данном документе:
Как получить и оспорить
В ряде случаев вместо завещания может выступать и составленное в свободной форме при двух свидетелях изъявление последней воли человека, который не мог оформить его у юриста по причине угрозы жизни.
Для получения наследства при отсутствии юридических проблем необходимо следовать букве закона. Потребуется предъявить ряд документов:
Лишь после оформления в соответствующих органах можно официально вступить в наследство. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти завещателя, иначе документ утратит свою силу, а наследство перейдет государству.
А если завещание необходимо оспорить? Сделать это можно только через суд, причем следует доказать:
Фото: newizv.ru
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