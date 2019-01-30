Право на жилье: дает ли государство деньги молодым семьям для покупки квартиры?

Да, такая возможность действительно есть. Подобная мера помощи предусмотрена с 2011 года в рамках госпрограммы «Молодая семья», используя которую граждане имеют возможность получить некоторое количество финансов для покупки жилплощади. В текущей статье мы рассмотрим самые популярные вопросы на эту тему.

Кто подходит под категорию «молодая семья»?

Молодая семья - это семейная пара, где муж и жена во время оформления субсидии не достигли возраста 35 лет. Ячейка общества может быть полной (муж и жена, а также дети), либо нет (папа или мама, а также как минимум один ребенок).

Присутствие детей - необязательный фактор?

Совершенно верно. Оформить субсидию может семейная пара, где нет детей. Но, если ребенок все-таки есть, то сумма получаемых денежных средств вполне может стать больше.

Требования для вступления в программу

Подать документы на получение субсидии для покупки жилплощади имеют право только семьи, носящие официальный статус нуждающихся в улучшении условий проживания. Причины для этого следующие: граждане живут в небольшой квартире (площадь на человека гораздо ниже нормы), в нежилом строении, в жилье коммунального типа, при наличии больного члена семьи, общее сожительство с которым затрудняет нормальное течение жизни. Для признания семьи нуждающейся им необходимо явиться в администрацию района населенного пункта, где они живут. Кроме того, немаловажным фактором является получение доходов, так как субсидия - неполная часть, которая может потребоваться для приобретения жилплощади.

На какую сумму можно претендовать?

Граждане не получают денежные средства непосредственно наличными: им выдается специальный сертификат, где прописана сумма субсидии. Данные финансы можно применить для первого вложения по ипотеке.

Сумма льготы напрямую зависит от области проживания и от ряда прочих факторов, связанных с определенной семейной парой. По информации с официального ресурса вышеуказанной госпрограммы, средняя сумма льготы составляет 400 000 - 1 000 000 рублей.

Для примера, на территории Москвы возможность оформить субсидию дана не каждому, а только людям, в чьих семьях от 3-х и более детей. Указанной группе граждан государство списывает 30% стоимости жилплощади, приобретенной у города. Если дети были рождены до заключения сделки по приобретению квартиры, то цена снижается сразу, если после подписания, то списываются долговые обязательства по ипотечному займу в размере 30%.

Как принять участие?

1. Семейной паре следует явиться в органы местного самоуправления. Чаще всего, это администрация населенного пункта. В крупных городах текущей льготой занимаются определенные управления. Именно туда необходимо написать заявление, и потом подготовить список документов.

2. Следом, орган, принимающий решение, проводит ознакомление с заявлением и выдвигает вердикт: имеет право семья на субсидию, либо нет.

3. Если семейной паре дали добро, то они встают в очередь.

4. Когда наступает очередь, гражданам выдается сертификат на получение денежных средств.

5. Последний пункт - обращение в кредитную организацию, где будет открыт определенный счет для перечисления льготных денежных средств от государства.

Фото: vsluh.ru

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