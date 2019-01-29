Новостройки резко подскочат в цене - прогноз

За несколько дней до наступления текущего года президент РФ подписал закон, заметно приближающий процесс перехода от долевого строительства к кредитным услугам банков. Данное нововведение и до принятия спровоцировало образование большого количества вопросов.

Напомним, в данном случае суть в том, что новый закон запрещает застройщику брать денежные средства от покупателей жилплощади. Теперь, финансы будут направляться на счета прикрепленных кредитных организаций, ввиду чего застройщик потеряет возможность влезать в бюджет и брать чужие деньги в долг.

Ранее анонсировалось, что нововведение начнет действовать с 1 июля текущего года, но крайняя редакция внесла свежие правила, распространяющиеся только на дома, в которых начнется заселение после этой даты.

Большинство застройщиков, дабы не жить по новым невыгодным устоям, стали в ускоренном темпе приобретать и арендовать новые участки, следом оформляя старт рабочей деятельности. И это учитывая, что никаких строительных работ в это время не проводится. Исходя из содержания прошлой редакции закона, можно было реализовать хотя бы одно жилое помещение по прошлым правилам (используя денежные средства дольщиков, переведенные на счета застройщиков), чтобы все остальные сделки по недвижимости в текущем объекте осуществлялись по старой схеме.

Но, к большой радости, подобная афера у застройщиков накрылась медным тазом. Поправки, которые внес Путин непосредственно перед новым годом, свидетельствуют о том, что нововведение распространяется на большинство жилых помещений, учитывая их продажу в тех объектах, где строительные работы и сделки по приобретению недвижимости стартовали до 1 июля 2019 года.

Но и в данной ситуации сохранилось несколько нюансов. Таким образом, последний указ открывает возможность идти на уступки домам, которые обладают повышенным уровнем готовности и приличным объемом уже подписанных контрактов долевого строительства, причем определенные факторы готовности и точное число договоров в законе не описываются.

По словам юриста Алексея Самохина, вышеизложенное - не что иное, как лазейка для застройщиков, которые смогут и дальше получать преференции и сохранять за своим именем право использовать финансы дольщиков. И это не совсем честно, ведь для участников строительного сегмента будут работать разные правила, а количество обманутых дольщиков продолжит расти.

Перед этим специалисты рынка недвижимости предполагали 20%-ный скачок цен на квартиры в новых домах с лета 2019 года. Но, учитывая нововведение, стоимость на жилплощадь может вырасти еще больше, ведь переход на указанные ранее правила произойдет раньше, чем планировалось.

Фото: news.ners.ru

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