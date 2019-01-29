Как не попасть в беду с временной регистрацией жильцов

Съемное жилье - один из наиболее распространенных вариантов проживания в больших городах. Для приезжих это возможность освоиться на новом месте, для арендодателей - неплохой вариант подзаработать, сдавая свободную комнату или квартиру. Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. По закону временного жильца требуется зарегистрировать по месту его проживания - не опасно ли это для собственника?

Как, зачем и почему

Регистрироваться по новому месту жительства требуется только в том случае, если:

место реального проживания находится в другом регионе;

жить там предстоит более 3 месяцев.

В остальном временная регистрация не является обязательной по закону, без нее можно обойтись. Кроме того, в отличие от постоянной, такая без продления не станет бессрочной. Большинство арендаторов боятся, что съемщики пропишутся в их квартире без разрешения и будут требовать свою долю, но сделать этого по закону они не имеют права.

Если у человека, которому владелец дал разрешение на временную прописку, есть несовершеннолетний ребенок, то его они смогут вписать их самостоятельно, тогда как любая другая родня такими правами не обладает.

Возможные проблемы

Могут ли временные жильцы иметь какие-то права на арендуемую квартиру? Нет. Единственно, чем они располагают, это правом пользования жильем. В этом случае защищен не только владелец, но и жилец - хозяин не имеет права выгнать съемщика на улицу ранее срока, оговоренного в договоре, если нет доказательств каких-либо нарушений.

Письменное уведомление жильца о требовании покинуть помещение в течение 7 дней.

Заявление участковому, если п.1 не выполнен.

Беседа участкового с жильцом.

Обращение в суд.

Вынесение судебного решения.

Принудительное выселение.

Это длинный, но законный способ выселить жильца. Все факты нарушений следует фиксировать, они служат доказательствами на суде. Но при отказе выезжать из квартиры хозяин не может выбросить или забрать вещи жильца в его отсутствие, а также угрожать ему физической расправой, иначе под суд может пойти уже владелец, причем оба преступления считаются уголовно наказуемыми.

Если в квартире проживали беженцы или трудовые мигранты, регистрировать их необходимо самому владельцу в управлении МВД.

Право имеет?

Жилец имеет право пользоваться всей квартирой или общими зонами, если речь идет о съеме комнаты. Как правило, платить по счетам должен сам жилец, но это должно обязательно фиксироваться при заключении договора аренды. Если он зальет соседей этажом ниже, виновен по закону владелец жилья.

Жилец может оформить кредит по адресу временной регистрации. Там же его будут искать в случае уклонения от службы в армии, уплаты алиментов и т.п. Следует обязательно уведомить такие службы о том, что квартирант съехал. Платить чужие долги хозяин не обязан.

Важно помнить

Владелец квартиры имеет полное право продать свою недвижимость, даже если там временно прописан жилец. Но выселить его оттуда в случае появления покупателей до окончания сроков договора нельзя. При покупке квартиры следует проверить наличие в ней не только владельцев, но и временно проживающих. До аннулирования регистрации стоит повременить с покупкой.

Временная регистрация - простая процедура, но всегда есть риск встречи с недобросовестным лицом. Юристы рекомендуют тщательно выбирать себе жильцов и оформлять их на свой адрес на минимальный срок во избежание проблем.

Фото: codexlaw.ru

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