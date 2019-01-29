Капитальный ремонт в новостройках: нужно ли платить взносы

Покупая квартиру в новом доме, многие предвкушают начать совершенно другую жизнь. Удобные планировки, свежая инфраструктура, необычные архитектурные решения, молодые соседи и отсутствие взносов на капитальный ремонт. Но так ли это в действительности?

Платить или не платить?

Жильцы новостроек полагают, что не обязаны сдавать деньги на капитальный ремонт здания. Большинство из них считает, что здание новое и просто не может нуждаться в ремонте сразу после сдачи в эксплуатацию. Кроме того, обновление в 2015 году Жилищного кодекса привело к появлению распространенного мнения, что все новостройки на 5 лет освобождаются от уплаты таких взносов.

Доля истины в этом действительно есть, но на деле все не так просто. На самом деле ст. 169 по-прежнему утверждает, что все собственник квартир, будь то новый дом или старый, обязаны сдавать деньги на капремонт. Исключений всего три:

1. Собственный счет жильцов, куда начисляются средства на ремонт.

2. Участок и дом были признаны незаконными и готовятся к изъятию государством.

3. Здание получило статус аварийного и подлежащего сносу.

Конечно, под эти критерии могут попадать и новостройки, но если такие условия не соблюдены, то исключений для владельцев квартир в новых домах нет. Если же одно или несколько из этих требований наступило, то можно отказаться от дальнейшей уплаты взносов.

Следует помнить, что предыдущие задолженности по взносам на капитальный ремонт в данном случае не перестают действовать, поэтому долги все же придется погасить.

А что же закон?

С июня 2016 года в России действуют изменения в законе о программах капитального ремонта домов. В данную программу в каждом регионе вносятся все имеющиеся на его территории жилые объекты, там же прописаны и сроки проведения капитального ремонта этой недвижимости.

Владельцы квартир, дома которых включены в программу, обязаны платить взносы в выбранный местными властями фонд. Именно данная организация будет распоряжаться средствами на проведение всех ремонтных работ. При этом уплату должны требовать через 8 месяцев после утверждения плана, но обычно срок стараются максимально сократить, чтобы деньги начали поступать как можно быстрее.

Старые дома могут не сразу попасть в программу, а вот новостройки, ввиду активной застройки по всей России, могут оказаться там куда раньше. Так что именно владельцы квартир в новых домах могут начать платить взносы еще раньше.

Пять лет?

Отсрочка от уплаты платежей в пять лет - это не правило для новостроек, а лишь максимально возможная отсрочка, которую можно получить от государства. Причем положена она всем гражданам, а не только покупателям первичного рынка недвижимости.

Воспользоваться этим правом могут жители домов, которые включили в программу регионального капитального ремонта только после ее утверждения. Выплату сроком можно отложить на срок до пяти лет, но на практике власти региона редко дают максимальную возможность отсрочки уплаты взносов, ограничивая ее на два-три года или несколько месяцев.

Срок в пять лет государство выбрало не просто так. Это срок, на который застройщик гарантирует полную сохранность своего здания. Если в это время будут выявлены серьезные проблемы, требующие проведения капитального ремонта, то причиной в большинстве случаев будет брак при строительстве. Строительная компания обязана устранять такие проблемы за свой счет, а вот через пять лет это будет делаться за счет жильцов из средств, которые они собрали путем уплаты взносов.

Фото: trk7.ru

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