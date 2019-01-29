Продажа квартиры, находящейся в ипотеке: порядок и нюансы

Иногда обстоятельства складываются таким образом, что квартиру, находящуюся в ипотеке нужно продать. Виной этому могут стать различные причины: изменение места работы, изменившееся финансовое положение, желание изменить район проживания или улучшить условия проживания.

Возможные варианты продажи ипотечной недвижимости

В одном из возможных вариантов должник на протяжении длительного времени погашает ипотеку. Но в какой-то момент он решает улучшить условия проживания и пробрести квартиру попросторней. Квартиру, которая находится в ипотеке необходимо продать. Частью вырученных денежных средств нужно погасить остаток имеющего ранее долга, а оставшаяся часть будет использована в качестве первоначально взноса для приобретения нового объекта недвижимости.

Еще один вариант развития событий — заемщик утратил платежеспособность и не в состоянии выплачивать кредит. Из-за этого он вынужден продать жилье. Лицо, приобретающее квартиру должно заключить с банком соглашение о переводе задолженности по ипотеке. Этот договор определяет порядок погашений покупателем имеющейся задолженности по ипотеке перед банком, после чего он становится полноправным владельцем недвижимости. Когда у покупателя нет возможности сразу внести целиком необходимую сумму, он может прибегнуть к помощи ипотеки. Покупатель проходит проверку на платежеспособность, чтобы минимизировать риск недобросовестной оплаты перед банком.

Порядок передачи имущества

Когда должник испытывает трудности по выплате регулярного взноса по ипотеке, организация, предоставившая кредит начинает активно интересоваться подбором покупателя. Минимизировать вероятность несвоевременных оплат можно путем быстрой реализации недвижимости. У банка есть право давать рекомендации, касательно партнеров для проведения сделки купли-продажи.

Передача является четко прописанной процедурой в законе "Об ипотеке". После передачи имущества в залог владелец не теряет прав собственности. Есть вариант оформления сделки отчуждения заложенной квартиры в виде продажи, дарения или обмена. В том случае, когда оформляется закладная, в ней должны фигурировать факты правомерности действий отчуждения имущества. Перед тем, как заняться поиском покупателя, сперва нужно взять у кредитора согласие на отчуждение недвижимого имущества. Но если недвижимость обменивают, залогодатель передает обязательства по выплате, изменив предмет залоговой недвижимости. В процессе заключения сделки купли-продажи, залогодатель отчасти погашает кредит по ипотеке досрочно, при помощи вырученных от сделки денежных средств. Когда новый покупатель изъявляет желание приобрести квартиру в кредит, долг от прежнего залогодателя переводится на него. Предметом залога по договору является та же квартира.

Нюансы, на которые стоит обратить внимание

Прежде чем осуществлять какие-либо действия с ипотечной квартирой, необходимо получить согласие банка. Ипотечную квартиру можно приобрести двумя способами. Основное отличие между ними — в снятии залога. В первом случае залог снимается после регистрации права собственности, во втором — до. Когда кредитор дает свое согласие на смену владельца, а после этого убирает обременение и оформляет покупателя залогодателем на какое-то время.

Фото: gazeta. bn.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

"Деревянная ипотека" в России объявлена провальной﻿

Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму

Ипотека и новостройки в 2019 году подорожают — эксперты﻿

Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий