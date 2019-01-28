Может ли получить наследство внебрачный ребенок

По поводу законных детей все предельно понятно - они являются наследниками первой степени и претендуют на обязательную долю наследства. Но как быть с незаконнорожденными детьми, наличие которых сегодня - рядовая ситуация для огромного количества семей? Большинство считает, что они не имеют прав на имущество родителя - но так ли это на самом деле?

Что говорит закон по поводу внебрачных детей

На самом деле Гражданский и Семейный кодекс не отделяют внебрачных детей от законных. Законодательство признает детей, рожденных вне брака, абсолютно такими же в своих правах, как и тех, которые были рождены в супружестве родителей. Они являются наследниками первой очереди — родные, приемные и внебрачные дети. При этом не имеет значение возраст ребенка, а также то, проживал он с родителем или нет, и сохранились ли в отношении его родительские права.

Внебрачные дети могут быть лишены наследства в том случае, если родитель оставил завещание, в котором они не были упомянуты, или же упомянуты в списке исключенных из наследования. Исключение составляют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, которые получают обязательную долю наследства вне зависимости от завещания. Завещание — важный момент для тех, кто имеет детей "на стороне" — завещание нужно составлять предельно точно, чтобы не спровоцировать сложные имущественные споры.

Такие споры чаще всего возникают между представителями законных и внебрачных детей, и тяжбы бывают достаточно трудными. В таких имущественных спорах в первую очередь необходимо доказать отцовство официально — этот документ является единственным гарантом для получения наследства. В качестве подтверждения отцовства предъявляется свидетельство о рождении или усыновлении/удочерении (эти документы при согласии сторон оформляются в местном ЗАГСе), или же решение суда.

Как доказать отцовство в суде?

Отцовство может отрицать сам родитель при жизни, или его родственники — после смерти. Судом принимаются различные доказательства родственной связи. Это может быть переписка, запись разговоров между родителями или отцом и ребенком, свидетельские показания, документация о тратах на ребенка (чеки, квитанции, выписки), экспертиза ДНК и любые другие свидетельства.

Если отцовство было признано в суде, в ЗАГСе можно получить соответствующее свидетельство и претендовать на наследство.

Как лишить внебрачного ребенка наследства

Так как закон не отделяет внебрачных детей от законных, лишить ребенка наследства можно, лишь специально указав его в завещании в числе исключенных из наследников.

Фото: zagrsnportal. ru

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