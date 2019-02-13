Договор дарения квартиры близкому родственнику

Дарение доли в квартире члену семьи - простая сделка без согласования существенных условий и передачи денежных средств. Однако данная разновидность дарения требует правильного оформления, чтобы переход права собственности был зарегистрирован. Дарение ближайшей родне не отличается от других видов дарения, кроме отсутствия налоговых обязательств.

Этот способ передачи прав собственности на недвижимость является самым просты. Но вместе с тем имеющим ряд неоспоримых достоинств. Договор дарения сложно оспорить другим лицам, так как бывший собственник еще жив и в состоянии подтвердить свое решение. С другой стороны, бывший владелец квартиры может обжаловать сделку, если сумеет подтвердить факт мошенничества.

Такой договор может оформляться через нотариальные конторы. Это гарантирует надежность и чистоту сделки. Помимо этого, при оформлении договора дарения квартиры между близкими родственниками услуги нотариуса обойдутся недорого. Многие родители стараются оформить дарственные на недвижимость, так как знают, что в случае разводов детей такая собственность не делится.

Переход права собственности от одного родственника к другому осуществляется на основании договора дарения. В начале в Росреестр подаёт заявление инициатор договора, а затем одаряемое лицо заявляет о регистрации права собственности.

Договор дарения оформляется в простой письменной форме. Нотариус удостоверяет сделку, если даритель владеет долей в общей собственности, и удостоверяет согласие жены или мужа, если квартира - совместная собственность супругов.

При переходе права на долю в совместную собственность супругов сведения об одаряемых супругах записываются в одной записи; в данных о праве: общая долевая собственность; после указания размера доли подчёркивается «в совместной собственности».

Через договор можно наделить долями детей, исполняя обязательства в рамках реализации материнского капитала. Совершеннолетние члены семьи вправе отказаться от права на долю нотариальным отказом.

Дарение доли супругу из совместного имущества подразумевает разделение имущества мужа и жены, что фиксирует нотариальное удостоверение.

Фото: stto.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Покупаем новостройку: правила оформления договора долевого участия

Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке

Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов