Как правильно оформить квартиру в новостройке

Долевое строительство делает его участников не собственниками квартиры, а участниками строительства с дальнейшим приобретением жилплощади. Считается, что покупка жилья у застройщика - это более безопасны вариант, чем приобретение недвижимости на вторичном рынке.

Для вступления в собственность квартиры в новом доме, необходимо пройти ряд процедур, которые отличаются от обычной сделки купли-продажи.

Для начала новый многоквартирный дом должен пройти проверки на соответствие всем нормам строительной, санитарной и пожарной безопасности. После чего жилищная инспекция разрешает вводить дом в эксплуатацию. Застройщик регистрирует дом под определенным почтовым адресом, получая соответствующие документы. Только после этого можно приступать к регистрации собственности.

Застройщик обязан предоставить участникам долевого строительства технические документы дома, на их основании будущий владелец самостоятельно оформляет технический паспорт своей квартиры. Без данного документа зарегистрировать собственность нельзя.

Затяжной процесс оформления документации застройщиком может стать поводом для обращения в суд. Ведь не зарегистрировав жилье, человек не сможет продать, подарить или прописаться в собственной квартире.

Для оформления собственности потребуется документ удостоверяющий личность всех собственников квартиры, акт приема-передачи, предоставляемый строительной компанией при осмотре жилого помещения и выдачи ключей дольщику. Затем кадастровый паспорт с соответствующим планом квартиры, который можно получить в бюро технической инвентаризации, а также кредитный договор, если квартира покупается в ипотеку.

Если же недвижимость оформляется на несовершеннолетнего, то сотрудник Росреестра попросит предоставить разрешение органов опеки и попечительства.

Все собранные документы необходимо отнести в отделение регистрационной службы. Данная процедура подразумевает участие всех собственников новой квартиры и представителя от строительной компании.

При оформлении собственности потребуется оплатить государственную пошлину и написать заявление, образец которого будет выдан регистратором.

Изготовление свидетельства на собственность занимает около месяца, в назначенный день новый владелец должен явиться в Росреестр для получения документов на квартиру.

Процедура оформления квартиры в новостройке имеет ряд преимуществ в отличие от покупки жилья с рук. Во-первых, новая квартира не требует капитального ремонта или демонтажа старых элементов декора. Во-вторых, оформление документов проходит более прозрачно, чем на вторичном рынке. В-третьих, цена на недвижимость при долевом строительстве значительно ниже.

Фото: yakapitalist.ru

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