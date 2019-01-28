Апартаменты - не квартира: разница

Наверное, вы часто слышите о каких-то апартаментах, которые можно приобрести. С виду это обычная квартира, но почему она называется апартаментами, и что особенного в такой площади? Начнем с того, что апартаментами называют нежилое помещение, в котором можно жить. Такая дилемма объясняется тем, что в апартаментах нельзя прописаться, но проживать там разрешается.

Если вы не понимаете, какие последствия приносит вам прописка, то стоит пояснить, что без прописки человек не может получить свой ИНН, не может получить услуги медицинского страхования, не имеет права участвовать в государственных программах по улучшению жилищных условий. Если в апартаментах вы завели ребенка, то при постановке на учет в детский садик, сначала в очереди пойдут те, у кого есть прописка, а потом уже и вы.

Разница есть и в застройке, дело в том, что при строительстве апартаментов застройщик не обязан каким-то образом обеспечить территорию социальными благами, это при том, что плотность застройки апартаментов иногда переваривает за 25.000 квадратных метров на гектар. Раз уж мы говорим об отличиях, нужно учесть ещё и тот момент, что апартаменты не попадают под скандальный 214 Федеральный закон. Это значит, что стать дольщиком в таком доме не получится. Если же вы всё-таки стали дольщиком, то вас обманули, доказать кому-то, что вы являетесь владельцем апартаментов, не получится. Вас попросту не признают дольщиком.

Почему в последнее время апартаменты стали популярной альтернативой элитным квартирам? Всё дело в цене, ниже она на 20 или даже 25%. Обусловлено это, конечно, тем, что застройщики сталкиваются с меньшим количеством препятствий, меньшим числом обязанности при застройке. Это касается вопросов как социальной инфраструктуры, так и теплоизоляции, освещенности, звукоизоляции и так далее. Важно заметить ещё и то, что проживание в апартаментах обходится дорого с точки зрения коммунальных услуг. Квитанция на воду будет приходить с указанной суммой, которая на 10% выше, чем у жильцов квартир. За тепло вы будете платить на 25% больше, на 27% больше будет стоить электричество, в результате, получится так, что примерно на 3 тысячи рублей сумма, которую вы заплатите в месяц, будет выше.

Очень интересно то, что люди, которые проживают в апартаментах, тоже платят налоги, они тоже хотят пользоваться социальными благами, но застройщик не обязан соблюдать такие нормы, поэтому и возникают вопросы: как получить нужную инфраструктуру? Ответа нет, апартаменты, безусловно, имеют свои минусы. Среди плюсов - разного рода дополнительные услуги, где-то вам поднимают чемоданы, в каких-то апартаментах уберут квартиру, пока вы на работе и многое другое.

Фото: urbanlook.ru

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