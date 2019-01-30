Регистрация в квартире. Где, как и у кого?

Весьма спорный вопрос о потребности в регистрации по месту проживания. Вспомнить хотя бы наших зарубежных соседей, которые спокойно существуют без регистрации. А в государственных требованиях об обязательной прописке многие граждане видят одержимость нашего правительства в строгом учете граждан. Но на самом деле ситуация намного серьезнее.

Есть ли необходимость в прописке? Со стороны законодательства наличие постоянной прописки не является обязательным требованием.

Если вы не относитесь к мигрантам или путешественникам и проживаете или только собираетесь жить длительное время в пределах одной местности, то заинтересованность в прописке у вас больше, чем у государства.

Многие частные и государственные услуги становятся доступными при наличии прописки: получение почтовых отправлений, детских пособий, пенсии и других выплат, брать кредит в банке, приобретать автомобили, пользоваться госуслугами, оформить загранпаспорт и еще множество других.

Я думаю, вы оценили те преимущества, которые появляются при наличии прописки. Практически на 100% можно быть уверенным, что без прописки у вас возникнут трудности с трудоустройством, а ваши дети не получать возможности пойти в садик или школу.

Разновидности прописки

Действующее законодательство устанавливает две ключевые разновидности прописки:

1. Постоянная (по месту проживания);

2. Временная (по месту пребывания).

Временная регистрация оформляется человеку по месту его пребывания, к примеру, когда переезжаете в другой город или уезжаете на заработки. Порядок регистрации - в течение 90 дней с момента прибытия на место и действительна 5 лет.

Постоянна регистрация оформляется только по месту постоянного проживания и не имеет срока действия.

Обязательным условием для постоянной прописки является ее оформление в течение 7 дней с даты прибытия, и постоянное место жительства. Если нарушаете данное требование, будьте готовы выплатить штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Последовательность действий при регистрации

В различных типах квартиры существуют разные правила прописки.

Порядок прописки в приватизированной недвижимости.

Для начала нужно обратиться ЖЭУ, УК или ТСЖ, в зависимости то того, какая организация обслуживает ваш дом. Заранее позаботьтесь о том, чтобы было письменное согласие всех владельцев имущества. Для того, чтобы прописать новорожденного такой документ не нужен.

Порядок прописки в государственной (муниципальной) недвижимости.

Первое, что потребуется - согласие всех зарегистрированных людей. Для регистрации грудничка действует такое же правило, как и с приватизированной недвижимостью, согласие не требуется. Если вы планируете сделать регистрацию в квартире, и с арендатором жилья вы не состоите в родстве, обязательным условием будет наличие разрешения от муниципалитета.

В коммунальной квартире регистрация характеризуется пропиской в отдельной комнате. И для такого вида прописки нужно только разрешение владельца, без согласия остальных соседей.

В том случае, когда вы планируете прописаться в недвижимости, которая находится в залоге у банка, может возникнуть неоднозначная ситуация.

В некоторых населенных пунктах нашей страны административная власть издает внутренние нормативные акты, которые накладывают запрет на регистрацию в заложенной собственности, или же для данной манипуляции нужно получить разрешение банка.

Но если руководствоваться предписанием федерального законодательства, таких ограничений нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что такого рода запреты можно легко обжаловать в суде.

Важная информация

Один из самых оспариваемых вопросов: дает ли регистрация какие-либо права на недвижимость?

Можно без доли сомнений ответить - в приватизированной квартире, при наличии обычной прописки, никаких прав на собственность вы не имеете.

Некоторые не очень добросовестные граждане этим пользуются, и создают так называемые «резиновые» квартиры, в которых прописано большое количество человек фиктивно.

Но такой бизнес чреват последствиями. Зарегистрированные люди хоть и не смогут предъявить право на имущество, но все же без их согласия выписать таких «псевдо-жильцов» не получится.

И владельца такой недвижимостью ждет неприятный сюрприз: в случае продажи за прописанными людьми остается право на проживание.

И помните, что нет обязательного требования об уплате госпошлины за прописку.

А вот в вопросе временного проживания есть обязательное требование платить за прописку и ее продление.

Также, у человека не всегда предоставляется возможность сделать прописку, присутствуя лично. По закону можно заочно, по доверенности оформить прописку.

Фото: mfcgos.ru

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