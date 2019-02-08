Как осуществляется оценка недвижимости: этапы, критерии и порядок

Чтобы понять какова стоимость недвижимого имущества, нужно квалифицированно провести ее оценку. Как правило, эту процедуру проводят тогда, когда необходимо произвести с имуществом некоторые манипуляции: продажа, покупка, получение залога или оформление завещания.

Правильность оценки гарантирует точность проведения различного рода мероприятий с недвижимым имуществом.

Последовательность оценки

Разработан ряд методических рекомендаций, а также некоторые принципы, которые нужно использовать при проведении процедуры оценки. Недвижимость оценивается в несколько этапов:

1. С какой целью оценивается недвижимость. Это может быть продажа квартиры или желание получить ипотечный кредит. После этого нужно изучить объект оценки и установить основные характеристики: общая площадь, расположение, имеющаяся документация. Теперь необходимо определится какую стоимость нужно устанавливать. И все это будет опять зависеть от цели. Для продажи нужна стоимость на рынке недвижимости, а для оформления страховки - страховая стоимость. В обязательном порядке нужно установить дату осуществления работ. Все условия и обстоятельства, которые оказывают влияние на стоимость должны быть зафиксированы.

2. Составления плана и договора. Эксперт по оценке после предварительного осмотра объекта, составляет план оценки недвижимости, который начинается с визуально осмотра и изучения предоставленной информации. Когда объект недвижимости очень большой, эксперт может посчитать необходимым привлечь других оценщиков в помощь. Под конец завершения данного этапа нужно составить и подписать договор, в котором указаны обе стороны взаимодействия. Помимо этого, указывает основание для заключения договора, обозначаются сроки проведения и стоимость услуг, которые проводятся.

3. Подготовка информации и подтверждение выводов. Самый ответственный этап оценки. Итоговый результат будет напрямую зависеть от качества работы по сбору информации. Детальное описание становится следствием подробного изучения объекта недвижимости. Обозначаются возможные повреждения, делается описание объектов, прилегающих к территории. Проводится анализ юридической стороны вопроса. Документы проверяются на подлинность.

4. Подбирается наиболее выгодный и результативный способ применения данного участка, как обустроенного места, так и перспективное использование. Таким образом, устанавливается самая выгодная цена для участка земли, где находится объект недвижимости.

5. Стоимость объекта рассчитывается одним из трех методов:

Сравнительный;

Затратный;

Доходный.

6. Полученные результаты согласовываются на основании всех полученных сведений. Данный этап предполагает в себе детальную проверку и выявление несоответствий, если таковые имеются. Выводится итоговая стоимость.

7. Формируется отчет оценки, который направляется заказчику.

Основные критерии

Место расположения;

Хорошая юридическая история;

Величина объекта недвижимости;

Какие коммуникации имеются;

Последовательность оценки

1. Самый первый шаг - выбор оценщика и подписание договора с ним. Обязательным пунктом в договоре должна быть цель проведения оценки.

2. Оценщик указывает перечень необходимой документации.

3. Проводится изучение предоставленных документов, формирование плана действий. Назначается время, и проводится оценка.

4. Оформление отчета о проделанной работе, с заключением.

Процедура оценки недвижимости осуществляется для установления стоимости объекта в конкретный момент времени.

Эксперты в данной области проводят данную процедуру, которая проводится в несколько этапов, каждый из которых очень важен для конечного результата.

Фото:

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Вторичная недвижимость в России подорожала впервые за четыре года﻿

Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке

Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов

Иностранцев заставят платить налоги за недвижимость в Крыму﻿