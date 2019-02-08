Какое расстояние должно быть между домом и баней?

Каждый владелец собственного территории земли, на которой можно осуществлять индивидуальное строительство должен эффективно и правильно расположить все объекты строительства. Не только удобство расположения должно быть ключевым фактором. Прежде всего, должны соблюдаться нормы, которые определяют минимальное расстояние между объектом для проживания и иными помещениями. Эти требования должны учитываться не только при внутренней планировке на участке, но и на соседние территории, где располагаются строения других владельцев.

В целях безопасности и для соблюдения норм законодательного права, учитывая условия, при которых недвижимость не может использоваться в качестве жилой, правительство РФ установило минимальное расстояние между объектами. У данного правила нет ни одного исключения и все требования отражены в соответствующих СНиП. Как раз к ним и стоит обратиться, с самого раннего этапа планирования строительства.

Очень много обстоятельств нужно учитывать, вплоть до того, что выбор выбранного для строительства материала напрямую влияет на размещение зданий на территории. Не стоит забывать, что сауны и бани классифицируются, как объекты с повышенным уровнем риска возгорания, а это может стать причиной неприятных последствий, по сравнению с которыми штраф покажется вам мелочью.

Как составляются требования

Как парные отделения будут нагреваться и из чего состоит здание целиком должно приниматься во внимание, когда планируется размещение сауны или бани на земельном участке. Эксперты в этой области дают рекомендации строит данные объекты на расстоянии 10-12 метров, при условии того, что там регулярно топят и выделяется много дыма, невзирая на то, что в нормативных документах указано расстояние меньше. Этот момент может регулироваться от того, сколько свободной площади на участке и удаленность от участков соседей.

Очень важным нюансом является то, что бани дымного типа не разрешается располагать на густонаселенных участках, потому что так или иначе это будет доставлять неудобства вашим соседям, которые скорее всего не будут рады. Помимо этого, здесь большая вероятность возникновения пожара.

Местные административные органы должны согласовать проект еще до начала строительства. И очень часто случается так, что граждане не действуют в нужной последовательности, а начинают узаконивать постройки уже после их появления, и так же часто это приводит к конфликтным ситуациям.

Если не отступать от целевых инструкций, указанных в СНиП, собственник недвижимого имущества действует на законных началах и может не волноваться, даже если владелец соседнего участка выдвинет какие-то претензии, которые он будет намерен решить через суд.

Нормативные документы

Если подойти к вопросу со стороны практики, никто не будет принимать решения вместо владельца где, что и как ему строить. Однако, несмотря на это с точки зрения юриспруденции баня характеризуется как сложная конструкция. В связи с этим нужно очень ответственно подойти к предъявленным требования, ознакомившись с ними до начала строительства. Нужно подробно изучить строительные нормы, правила и нормативы.

Из строительных нормативов можно получить сведения о том, как правильно составляется проектная документация, и то, в каком порядке ее нужно согласовать с государственными структурами. Строительные нормы и правила (СНиП) дают конкретные сведения по вопросу планировки на участке и содержат в себе стандарты, регламентирующие вопрос соблюдения расстояния между баней и домом.

Большое значение имеет и применяемый для строительства здания материал.

Например, между деревянными постройками должно быть расстояние порядка 15 метров, между объектами, выложенными из камня или кирпича, но с присутствием деревянных элементов допускается 10 метров, а между строениями без добавления дерева - 6 метров.

Ни в коем случае нельзя размещать на участке здание бани в том месте, где проходит газовая труба или теплотрасса.

Последствия нарушений

Опираясь на статью 263 пункт один ГК РФ, у владельцев соседних земельных участков абсолютно равные права, а в соответствии со статьей 42 ЗК РФ, и обязательства, касательно вопроса ответственности за соблюдением градостроительных регламентов также одинаковая. Любого рода нарушение. даже небольшое, может впоследствии обернуться штрафом или того хуже, необходимостью снести постройку, невзирая на количество денежных средств, потраченных на нее.

Такие нарушения чаще всего выявляются, когда возникает авария, пожар, или же соседи направляют жалобу или иск в суд.

Анализируя сложность ситуации, суд может принять решение наложить на нарушителя штраф, устранить несоответствие, снести здание, обязать выплачивать компенсацию или лишить права на владение земельным участком.

Фото: usamodelkina.ru

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