Как и зачем приватизировать жилье

Приватизация длится в нашей стране уже более двадцати лет, но до сих пор многие жильцы еще не приватизировали свои квартиры. Нужно ли озадачиваться приватизацией, и как ее сделать?

Что означает приватизация недвижимости

Приватизация - это процесс передачи государственного или муниципального жилья во владение физическому или юридическому лицу.

Под приватизацию не попадают объекты, не предназначенные для нее по закону (государственный и муниципальный жилой фонд и резерв, земельные участки и природные ресурсы). Также приватизации не подлежит аварийное и военное жилье и объекты исторической и архитектурной ценности.

Не имеют права приватизировать жилье лица, которые предоставили неправильно оформленные или поддельные документы, не оплатившие задаток, банкроты и подсудимые.

Бесплатно приватизируют только квартиры, предоставленные по договору социального найма.

После приватизации владельцем жилья становится ответственный наниматель и все зарегистрированные по данному адресу лица, в первую очередь - несовершеннолетние дети. После приватизации каждый из зарегистрированных членов семьи вправе рассчитывать на собственную долю жилплощади. Единственная категория лиц, которые не зарегистрированы на данных квадратных метрах и все равно имеют право на долю - это дети собственника, проживающие с другим родителем.

Преимущества приватизированного жилья

С момента приватизации собственник берет на себя ответственность за уплату жилищных налогов и коммунальных платежей.

собственник может поступать с ним, как ему угодно - продавать, дарить, завещать, сдавать, разменивать, закладывать, переделывать;

если приватизируется коммерческая недвижимость, это предоставляет право осуществлять бизнес-деятельность;

приватизированные земельные участки можно возделывать и застраивать, не боясь их потерять;

приватизированную квартиру труднее отобрать за долги - в этом случае описывается только имущество внутри нее.

Как приватизировать жилье

Приватизация жилья проводится бесплатно, приватизация земли, предприятий и государственного имущества оплачивается будущим собственником.

Чтобы приватизировать квартиру, нужно:

заручиться согласием родственников, в том числе детей от 14-ти лет;

взять в управлении жилищных фондом список необходимых документов;

собрать документы и передать их в жилищный фонд;

после одобрения получить подтверждающие это документы и передать их в Росреестр, который выдаст свидетельство о праве собственности.

Пакет документов для приватизации:

паспорта и свидетельства о рождении зарегистрированных на жилплощади;

заявление и приватизации и согласие участников;

выписка из домовой книги обо всех зарегистрированных на жилплощади лицах;

договор соцнайма;

справка об отсутствии задолженностей по квартплате из ЖКХ;

технический и кадастровый паспорт на жилье;

справки о том, что жилье не приватизировано ранее, а также о том, что будущий собственник не приватизировал жилье ранее.

Как и в отношении большинства подобных процессов, многие граждане обращаются за помощью к юристам, чтобы процесс был осуществлен быстро и без нарушений.

Фото: vladnews.ru

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