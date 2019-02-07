Как и зачем приватизировать жилье

Приватизация длится в нашей стране уже более двадцати лет, но до сих пор многие жильцы еще не приватизировали свои квартиры. Нужно ли озадачиваться приватизацией, и как ее сделать?
Что означает приватизация недвижимости
Приватизация - это процесс передачи государственного или муниципального жилья во владение физическому или юридическому лицу.
Под приватизацию не попадают объекты, не предназначенные для нее по закону (государственный и муниципальный жилой фонд и резерв, земельные участки и природные ресурсы). Также приватизации не подлежит аварийное и военное жилье и объекты исторической и архитектурной ценности.
Не имеют права приватизировать жилье лица, которые предоставили неправильно оформленные или поддельные документы, не оплатившие задаток, банкроты и подсудимые.
Бесплатно приватизируют только квартиры, предоставленные по договору социального найма.
После приватизации владельцем жилья становится ответственный наниматель и все зарегистрированные по данному адресу лица, в первую очередь - несовершеннолетние дети. После приватизации каждый из зарегистрированных членов семьи вправе рассчитывать на собственную долю жилплощади. Единственная категория лиц, которые не зарегистрированы на данных квадратных метрах и все равно имеют право на долю - это дети собственника, проживающие с другим родителем.
Преимущества приватизированного жилья
С момента приватизации собственник берет на себя ответственность за уплату жилищных налогов и коммунальных платежей.
Как приватизировать жилье
Приватизация жилья проводится бесплатно, приватизация земли, предприятий и государственного имущества оплачивается будущим собственником.
Чтобы приватизировать квартиру, нужно:
Пакет документов для приватизации:
Как и в отношении большинства подобных процессов, многие граждане обращаются за помощью к юристам, чтобы процесс был осуществлен быстро и без нарушений.
Фото: vladnews.ru
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