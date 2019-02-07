Что делать дольщику, если застройщик не выполнил обязательств

Долевое строительство стало идеальным вариантом приобретения собственного жилья для многих российских граждан - таким образом можно получить свою квартиру без больших накоплений и необходимости брать огромные кредиты. Цены на такие квартиры намного ниже, при том, что качество и планировки на высоте. Но обратная сторона долевого участия - риск того, что застройщик окажется недобросовестным, или же строительству помешают непредвиденные им обстоятельства. Как отстоять свои права в этом случае?

Что такое претензия дольщика

Если дольщик считает, что строительная компания не выполнила своих обязательств, он вправе по закону составить претензию. В каких случаях она подается?

Если застройщик задерживает сроки сдачи проекта (обычно это означает более серьезные нарушения строительства).

Если покупатель заметил недочеты в готовой квартире.

Если построенная квартира меньше, чем это указано в договоре.

Если работы выполнены не полностью.

Ремонт выполнен некачественно.

Не работают техника, механизмы дверей и окон, сантехника.

Если вы заметили любые недостатки в квартире, уже готовой к сдаче, главное - не совершать распространенной ошибки дольщиков и не подписывать акт передачи недвижимости, ведь тем самым вы соглашаетесь со всеми недочетами, допущенными строителями. Не стоит слушать устных заверений представителей компании в том, что все дефекты со временем исправятся - такие обещания не имеют никакой юридической силы, и поэтому редко исполняются. Если даже застройщик предлагает составить письменное дополнительное соглашение, оно не всегда бывает выгодно для покупателя. Вместо этого необходимо составить претензию.

Как составить претензию к застройщику

Этот документ имеет свободную форму, главное - указать в нем основные пункты: объект претензии, ее причины, перечень дефектов, подтвержденный фактами. Претензия обязательно составляется в двух экземплярах, один из которых остается у покупателя, другой - направляется застройщику. В том случае, если во всех или нескольких квартирах встречаются одинаковые недоработки, эффективнее составить коллективную претензию, объединившись с другими жильцами. В претензии нужно указать свои требования - дольщик вправе рассчитывать на устранение недостатков в определенный срок, или же на возврат всех денежных средств, если такое устранение невозможно. Также от строительной компании можно потребовать неустойку, которая составляет 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ на данный момент и не должна превышать общую стоимость квартиры.

Если после предоставления претензии застройщику ничего не произошло, дольщику необходимо обратиться в суд.

Фото: pnp.ru

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