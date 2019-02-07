Как легко и законно превратить "двушку" в "трешку"

Переделать двухкомнатную квартиру в трехкомнатную - такую задачу домовладельцы часто ставят перед дизайнерами. Обычно это связано с расширением семьи — например, когда требуется детская, а некоторые хотят оборудовать отдельный кабинет для работы или обзавестись удобной гардеробной. Переделка — идеальный вариант для расширения функциональной площади без необходимости покупать более просторную квартиру. Как ее сделать наиболее доступным и простым способом, чтобы не нарваться на санкции?

Идеи перепланировки

Самый логичный способ — разделить бОльшую комнату на две меньших. В этом случае не понадобится серьезных строительных работ.

Более сложный в исполнении вариант — переделка внутренних перегородок так, чтобы сформировать совершенно новую планировку из жилых и нежилых помещений.

Популярный сегодня "студийный" вариант — совмещение комнаты с кухней, которая становится более функциональным жилым помещением, а не просто местом для готовки.

Также на сегодняшний день стало распространенной практикой переделка балкона в полноценную комнату посредством утепления и монтажа системы "теплый пол".

Как сделать перепланировку по правилам

В первую очередь необходимо учесть общие правила для любых перепланировок.

Нельзя трогать

несущие стены;

проемы в несущих стенах;

газовые трубопроводы;

вентиляционные трубопроводы;

Это основные критерии, но для каждой конкретной квартиры они могут быть существенно расширены в зависимости от особенностей типа дома и архитектуры помещения. Именно поэтому надежнее обратиться для проектирования перепланировки в профессиональную компанию, которая учтет все нюансы.

Для того, чтобы четко сформулировать свои требования по поводу переделки квартиры, рекомендуется начертить ее план и прикинуть расстановку предметов интерьера. Для этого можно найти в интернете стандартный план квартиры по маркировке серии дома, на котором будут указаны и несущие стены. Так вы сможете увидеть, какие именно конструкции сносить нельзя, прикинуть будущие переделки и разместить на нарисованном плане мебель и технику.

Все перепланировки необходимо согласовывать в БТИ или МФЦ. Если переделка включает в себя изменение несущих стен, ее должна одобрить организация, которая занималась разработкой проекта дома.

Фото: yellowhome. ru

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