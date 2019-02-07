Что необходимо знать о счетчиках на воду

Практически в каждой квартире сегодня установлены водяные счетчики. Это простое устройство позволяет существенно сэкономить на расходах на воду. Но это правило будет выполняться только при условии, что он правильно установлен. Как это сделать?

Как установить счетчик самостоятельно

Водомер можно купить в любом магазине, но при его установке необходимо соблюсти несколько тонкостей, иначе он не будет одобрен инспектором. Во-первых, его нужно снабдить обратный клапаном - это герметичное устройство не позволяет воде течь в обратном направлении. Также к счетчику полагается фильтр, который будет задерживать лишние примеси.

Счетчик устанавливается на трубе по направлению воды, герметизируется специальной лентой. Далее крепится обратный клапан и гайка. При пуске воды необходимо тщательно проверить конструкцию на герметичность. Многие выбирают установку специальной компанией - это более удобно, так как специалисты имеют оборудование для монтажа приборов и дают гарантию на свои работы, подтвержденную документами. После установки обязательно вызвать службу Единого информационно-расчетного центра, которая опломбирует счетчик. Если прибор был установлен рабочими, для его регистрации необходимо предоставить вместе с техническим паспортом устройства акты выполненных работ и вводе в эксплуатацию оборудования. В регистрационных документах будет отображено время установки водомера, его характеристики и количество учтенной им воды.

Как счетчики на воду сокращают счета

Счетчики на воду позволяют экономить на бытовых расходах, так как учитывают только тот объем воды, который вы используете, не включая в него водопотери из-за изношенных трубопроводов.

Также при ежемесячной проверке показаний водомера учитываются льготы, положенные данной семье. Для их начисления необходимо подать заявление, и тогда льготы начнут действовать - правда, только в отношении части прописанного в квартире льготника.

Вывод. О том, что использование счетчиков на воду намного экономичнее, говорить не приходится - их удобство оценили многие семьи. Также стоит учесть, что лучше пригласить для установки специалиста - тогда прибор будет установлен правильно, и даже в случае его некорректной работы или поломки можно рассчитывать на гарантийный ремонт.

Фото: rostovgazeta.ru

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