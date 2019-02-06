Могут ли выселить из неприватизированной квартиры

С неприятной ситуацией выселения из неприватизированного жилья может столкнуться абсолютно любой человек. Чтобы не возникало таких нюансов, нужно внимательно изучить все факторы, по которым вас могут выселить и в каких ситуациях выставить вас за дверь не имеют никакого права.

Неприватизированным жильем считается жилье, находящееся в собственности у государства.

Граждане, проживающие в государственной квартире, не имеют права собственности на данную жилплощадь и могут только проживать в ней.

Лица, проживающей в государственной квартире, не обязательно должны состоять в родственных связях, т. е. если муж и жена проживали в государственной квартире и спустя некоторое время развелись, то бывший супруг имеет все законные основания для дальнейшего проживания в квартире. Супруги уже не будут считаться родственниками, но будут иметь одинаковые права на проживание в квартире.

В отношении выселения несовершеннолетних лиц из неприватизированного жилья, все зависит от возраста гражданина. Если гражданин достиг совершеннолетия, то его могут выселить на законных основаниях, предусмотренных Жилищным Кодексом Российской Федерации.

Если ребенок не достиг восемнадцатилетия, то выселить его не могут, так как в случае выселения нарушается его законное право на жилье. Получается, что если ребенок не располагает другим жильем, в котором он может быть прописан в случае выселение, то суд не имеет право вынести решение о его выселении.

На практике чаще всего бывает так, что даже если гражданин не добросовестно относится к оплате своих коммунальных платежей, то даже в этом случае выселить его будет затруднительно, так как согласно Конституции Российской Федерации, гражданин не может быть лишен единственного жилья.

Причины выселения

Задолженность по квартплате:

Согласно ст. 153 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в перечень обязанностей арендатора государственной квартиры входит своевременная и полная уплата коммунальных платежей.

Если жилец не платит коммуналку более полугода подряд, то по решению суда он может быть выселен из данной квартиры с обязательным получением иного места проживания.

Оплачивать коммуналку обязан каждый жилец государственной квартиры. Если случилась ситуация, в которой супруги не общаются между собой, то можно обратиться в суд с заявлением, о раздельной уплате платежей.

Если жилец в течение длительного срока не появляется в квартире и не оплачивает при этом коммунальные платежи, то он может быть выселен по решению суда.

Вначале судья делает предупреждение и устанавливает срок, в течение которого нужно полностью погасить задолженность. В том случае, если и после предупреждения, гражданин не предпринял никаких действий, без уважительной на то причины, то его выселяют.

К уважительным причинам неуплаты коммунальных платежей можно отнести:

— трудная жизненная ситуация;

— потеря работы;

— один из членов семьи имеет инвалидность;

— наличие несовершеннолетних детей и т. д.

Фото: classomsk. com

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