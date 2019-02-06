Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Дарья Утина

Могут ли выселить из неприватизированной квартиры

Недвижимость

С неприятной ситуацией выселения из неприватизированного жилья может столкнуться абсолютно любой человек. Чтобы не возникало таких нюансов, нужно внимательно изучить все факторы, по которым вас могут выселить и в каких ситуациях выставить вас за дверь не имеют никакого права.

Могут ли выселить из неприватизированной квартиры. 398472.jpeg

Неприватизированным жильем считается жилье, находящееся в собственности у государства.

Граждане, проживающие в государственной квартире, не имеют права собственности на данную жилплощадь и могут только проживать в ней.

Лица, проживающей в государственной квартире, не обязательно должны состоять в родственных связях, т. е. если муж и жена проживали в государственной квартире и спустя некоторое время развелись, то бывший супруг имеет все законные основания для дальнейшего проживания в квартире. Супруги уже не будут считаться родственниками, но будут иметь одинаковые права на проживание в квартире.

В отношении выселения несовершеннолетних лиц из неприватизированного жилья, все зависит от возраста гражданина. Если гражданин достиг совершеннолетия, то его могут выселить на законных основаниях, предусмотренных Жилищным Кодексом Российской Федерации.

Если ребенок не достиг восемнадцатилетия, то выселить его не могут, так как в случае выселения нарушается его законное право на жилье. Получается, что если ребенок не располагает другим жильем, в котором он может быть прописан в случае выселение, то суд не имеет право вынести решение о его выселении.

На практике чаще всего бывает так, что даже если гражданин не добросовестно относится к оплате своих коммунальных платежей, то даже в этом случае выселить его будет затруднительно, так как согласно Конституции Российской Федерации, гражданин не может быть лишен единственного жилья.

Причины выселения

Задолженность по квартплате:

Согласно ст. 153 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в перечень обязанностей арендатора государственной квартиры входит своевременная и полная уплата коммунальных платежей.

Если жилец не платит коммуналку более полугода подряд, то по решению суда он может быть выселен из данной квартиры с обязательным получением иного места проживания.

Оплачивать коммуналку обязан каждый жилец государственной квартиры. Если случилась ситуация, в которой супруги не общаются между собой, то можно обратиться в суд с заявлением, о раздельной уплате платежей.

Если жилец в течение длительного срока не появляется в квартире и не оплачивает при этом коммунальные платежи, то он может быть выселен по решению суда.

Вначале судья делает предупреждение и устанавливает срок, в течение которого нужно полностью погасить задолженность. В том случае, если и после предупреждения, гражданин не предпринял никаких действий, без уважительной на то причины, то его выселяют.

К уважительным причинам неуплаты коммунальных платежей можно отнести:

— трудная жизненная ситуация;

— потеря работы;

— один из членов семьи имеет инвалидность;

— наличие несовершеннолетних детей и т. д.

Фото: classomsk. com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Выселение за долги из приватизированного жилья. Законно или нет?

Путин узаконил выселение неплательщиков

Мосгорсуд признал законным выселение семьи из дома в Бутово

Богач Тимати экономит на квартплате: ему грозит выселение
Стоит ли оформлять дарственную на жилье Стоит ли оформлять дарственную на жилье

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы суд жкх закон плата жилье услуга квартира выселение недвижимость приватизация собственность
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Могут ли выселить из неприватизированной квартиры
Недвижимость
Кто имеет право на обязательную долю наследства
США и Канада. Новости и аналитика
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт
Новости Все >
Арктика может остаться без рыбы
В Госдуме предложили сохранить стипендию студентам-троечникам
Епископ УПЦ пожаловался американским конгрессменам на притеснения
В России необходимо создать прозрачный строительный рынок — Путин﻿
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Шестиэтажный жилой дом в Стамбуле рухнул без видимых причин
В Вашингтоне назвали ракетный арсенал Китая "соответствующим ДРСМД"
Дом детства Трампа продается за $2,9 млн﻿
Слишком дешево: Эстония хочет ввести пошлины на электроэнергию из России
На кофейню феминисток в Санкт-Петербурге подали жалобу в прокуратуру
Читательский топ
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Новый ролик "Уральских пельме﻿ней" бьет рекорды по количеству просмотров в Сети
Ракетный крейсер США снова столкнулся с сухогрузом
Каким будет для нас год Свиньи
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах

Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.

В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Политика. Новости и аналитика
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Точка зрения
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта

Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".

США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Трамп не исключает военного вторжения в Венесуэлу
Военные новости
Трамп не исключает военного вторжения в Венесуэлу
Новости Украины
Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах
Прибалтика
Спецслужбы Литвы объявили Россию главной угрозой
Советское наследие
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов

Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...

﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
Военные новости
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
Российское наследие
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Военные новости
Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен
Любовь Степушова Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0 Любовь Степушова Александр Артамонов Президент Ливана Мишель Аун. Штрихи к портрету Александр Артамонов Игорь Буккер Русский граф, американец и цыган в одном лице Игорь Буккер
Комментарии
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива
В Китае отказываются от слишком эффективной системы выявления коррупции
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
Охота за скидками. Как это делать правильно?
Охота за скидками. Как это делать правильно?
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт
Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах
Епископ УПЦ пожаловался американским конгрессменам на притеснения
СМИ: из России бежит не только молодежь, но и пенсионеры?
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Череп маньяка
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт
Основной закон Менделеева перестал работать в России
Семья сенатора Арашукова после обыска спешно продает элитную квартиру в Петербурге﻿
Ракетный крейсер США снова столкнулся с сухогрузом
Янукович заявил, что Европа в 2014 году его "кинула как лоха"
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
История и современность Все >
Ли Цинъюнь - человек, который прожил более 200 лет
Ли Цинъюнь - человек, который прожил более 200 лет
Археологи в Китае нашли древнее захоронение
Археологи в Китае нашли древнее захоронение
В России испытают "умные" мины, которые отличают солдат от гражданских
В России испытают "умные" мины, которые отличают солдат от гражданских
Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0
Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0
Столичная полиция получила более 500 писем о "минировании"
Столичная полиция получила более 500 писем о "минировании"
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
ГИБДД Москвы дадут спорткары для задержания "мажоров-стритрейсеров"
ГИБДД Москвы дадут спорткары для задержания "мажоров-стритрейсеров"
Смертельная схватка: как студенты и жители Оксфорда сошлись друг с другом в бою
Смертельная схватка: как студенты и жители Оксфорда сошлись друг с другом в бою
Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии
Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии
В России распространяется корь и грипп H1N1
В России распространяется корь и грипп H1N1
Школьный учебник запретили из-за крамолы и непатриотичности
Школьный учебник запретили из-за крамолы и непатриотичности
Женское Все >
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Русская зима: закаливаем розы
Русская зима: закаливаем розы
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Американские исследователи: на руле автомобиля в 4 раза больше микробов, чем на сиденье унитаза
Американские исследователи: на руле автомобиля в 4 раза больше микробов, чем на сиденье унитаза
Американские исследователи: мужской мозг стареет быстрее
Американские исследователи: мужской мозг стареет быстрее
Валерия про концерте в Хабаровске
Валерия про концерте в Хабаровске
Неряшливость Меган Маркл обернулась против нее
Неряшливость Меган Маркл обернулась против нее
Детей хотели пустить "на колбасу"
Детей хотели пустить "на колбасу"
Если пришла домой к парню обрати на это внимание
Если пришла домой к парню обрати на это внимание
Поздравление своему мужу написала Тина Канделаки
Поздравление своему мужу написала Тина Канделаки
Новые подходы к лечению онкологии
Новые подходы к лечению онкологии
Искусственный интеллект проходит обучение в больницах Кировска
Искусственный интеллект проходит обучение в больницах Кировска
Мужское Все >
Ловим линя
Ловим линя
Губернатор о жителях Кузбасса: "бесформенные тела в трусах"
Губернатор о жителях Кузбасса: "бесформенные тела в трусах"
Как сделать детскую уютной
Как сделать детскую уютной
Кухня в оттенках шоколада
Кухня в оттенках шоколада
Пледы в интерьере
Пледы в интерьере
Как создать уют в спальне без больших затрат
Как создать уют в спальне без больших затрат
Интерьер в стиле Хюгге - счастье быть дома!
Интерьер в стиле Хюгге - счастье быть дома!
Овсяная запеканка с черникой
Овсяная запеканка с черникой
Семь правил: как ускорить мышечный рост
Семь правил: как ускорить мышечный рост
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Ксения Петербургская: подвиг любви и преданности
Ксения Петербургская: подвиг любви и преданности
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
Морские свинки: как ухаживать
Морские свинки: как ухаживать
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Мировой океан расцветет разными красками
Мировой океан расцветет разными красками
Обнаружена еще одна карликовая планета в три раза дальше Плутона
Обнаружена еще одна карликовая планета в три раза дальше Плутона
"Черные археологи" нашли древнюю гробницу рядом с пирамидой Хеопса
"Черные археологи" нашли древнюю гробницу рядом с пирамидой Хеопса
Два марсианских спутника потеряла НАСА
Два марсианских спутника потеряла НАСА
Певица Елка рассказала, что мешает ей завести детей
Певица Елка рассказала, что мешает ей завести детей
Они не спросили, хочу ли я появиться на свет
Они не спросили, хочу ли я появиться на свет
Графиня Батори - серийная убийца средних веков?
Графиня Батори - серийная убийца средних веков?
Кубанских сирот власти хотят поселить в тюремных бараках
Кубанских сирот власти хотят поселить в тюремных бараках
США и Канада. Новости и аналитика
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт

Как обойти санкции США, наложенные на российские компании, торгующие с Сирией, "Правде.Ру" рассказал Дмитрий Абзалов.

Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Южная Америка
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
Евросоюз
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Ближний Восток
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
На Украине стартовал большой политический карнавал
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ