Кто имеет право на обязательную долю наследства

Наследственные споры занимают огромный процент судебных разбирательств - это достаточно сложная сфера имущественных отношений. Выясним, кто может рассчитывать на обязательную долю наследства.

Что представляет собой обязательная доля наследства

Каждый человек имеет право передать собственное имущество близким или третьим лицам после смерти. Для этого обычно составляется завещание, в котором указываются наследники и их доли.

Но одновременно с этим существует и такое понятие, как обязательная доля, которая назначается вне зависимости от условий завещания.

Обязательная доля полагается наследникам первой степени по статьям 1148-1149, даже если умерший не включил их в завещание. К ним относятся пенсионеры (кроме тех, кто вышел на пенсию раньше положенного срока), дети, не достигшие совершеннолетия (они сохраняют свое право на наследование даже после усыновления другим лицом), нетрудоспособные родители, супруги, инвалиды, нетрудоспособные иждивенцы, которых содержал завещатель при жизни.

В каких случаях назначается обязательная доля

Обычно обязательная доля выдается тем наследникам, которых не оказалось в завещании. Еще на нее можно подать запрос, если назначенная в завещании доля слишком мала.

Размеры обязательной доли

При вычислении единицей измерения доля является законная сумма, которая бы перешла наследнику, если бы не было оставлено завещание.

при оставлении завещания до 1 марта 2003 года положены две трети от данной суммы;

при оставлении завещания после 1 марта 2003 года положена половина.

Из-за чего можно лишиться обязательной доли

От обязательной доли возможно отказаться самостоятельно, при этом передать ее другому невозможно, но оно автоматически увеличит долю остальных наследников первого порядка.

Также обязательная доля может сократиться или вовсе быть отменена по решению суда. Это произойдет в том случае, если суд установит, что наследник не нуждается в материальной помощи, или если размер доли получается меньше, чем установленный законом уровень.

Фото: classomsk.com

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