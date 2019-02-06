Как купить комнату в ипотеку

Процесс покупки комнаты в ипотеку несколько отличается от покупки квартиры за счет заемных средств.

Изначально потенциальный заемщик обращается в банк для подачи заявления по стандартной форме банка.

Срок рассмотрения заявления банковской организацией, как правило, не превышает десяти дней, обычно это 2-3 дня, в течение которых банк либо одобряет кредит, либо дает отказ.

В случае положительного решения начинается процедура оформления ипотеки и сделки купли-продажи комнаты. Покупателю, в первую очередь, нужно подготовить пакет документов для банка, а продавец должен позаботиться о наличии соответствующих документов на комнату.

Также необходимо наличие письменного разрешения о согласии на продажу комнаты от всех собственников. Данное условие обязательно!

После сбора полного пакета документов, проводится независимая оценка объекта недвижимости. Банковская организация может предложить вам своего «штатного» оценщика, но вы не обязаны пользоваться именно его услугами, можете выбрать любую оценочную компанию. Самое главное, чтобы у выбранной вами организации была действующая лицензия на ведение оценочных работ. Заключение данного специалиста будет компетентным для банка. От заключения оценщика зависит сумма кредита.

В качестве залога может выступать либо приобретаемая комната, либо любая другая недвижимость, имеющаяся в собственности у покупателя.

Следующий шаг - страхование ипотечного кредита.

Здесь, в обязательном порядке, вы должны взаимодействовать со страховщиком, являющимся партнёром банка. Условия страхования имущества в данной компании намного выгоднее, чем в какой-либо другой.

Покупка комнаты в коммуналке

На сегодняшний день уже не существует понятие «коммунальная квартира». Но, бывают случаи, когда собственники квартиры, не желая делить общую территорию, превращают обычную квартиру в коммуналку.

Согласно действующему законодательству, коммунальная квартира - это жилплощадь, комнаты которой находятся во владении разных лиц.

Получается, чтобы продать свою часть квартиры, вам не потребуется разрешение второго хозяина.

Банковские организации охотно выдают кредиты для покупки такого вида жилья.

Покупка комнаты в общежитии

Банки весьма редко одобряют кредиты на приобретение комнаты в общежитии. Помимо этого, если у клиента нет в собственности какой-либо другой недвижимости для залога, то получить ипотеку на приобретение комнаты в общежитии практически невозможно.

Но, можно пойти другим и путем и оформить обычный потребительский кредит на любые цели и на выданную сумму кредита приобрести комнату в общежитии.

Недвижимость в общежитии стоит сравнительно дешево, поэтому, скорее всего, банк одобрит вам нужную сумму. А когда потребительский кредит будет полностью погашен и у вас в собственности будет недвижимость, то взять ипотечный кредит на покупку соседней комнаты не составит особого труда.

Фото: snowcredit.ru

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