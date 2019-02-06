Стоит ли оформлять дарственную на жилье

Жилье можно передать своим наследникам или третьим лицам разными способами. Одним из таких способов является дарение. Насколько он удобен и надежен, и не столкнется ли даритель со скрытыми минусами?
Дарение жилплощади подразумевает составление дарственной. Это документ, по которому жилье передается в дар родственникам или посторонним лицам, а те, в свою очередь, могут принять или отказаться от него.
Какие преимущества имеет дарственная на жилье?
Какие могут возникнуть проблемы?
Дарителя данный договор может оставить незащищенным - ведь акт дарения является безвозмездным. Часто случается такое, что после подписания договора на квартиру родственники или третьи лица прекращают содержать и ухаживать за пожилым дарителем, хотя изначально условия были таковы. Отстоять свои права в этой ситуации не удастся - по дарственной указанное в ней лицо становится полноправным владельцем жилплощади. В судебной практике даже встречаются случаи, когда даритель после подписания оказывался на улице. Поэтому иногда специалисты советуют указать в условиях договора, что жилье должно перейти к одариваемому только после смерти дарителя.
Тем, на кого была подписана дарственная, стоит помнить, что договор дарения легко оспорить, если заинтересованными лицами будет доказано, что на дарителя было оказано давление. Также, если упомянутые в договоре не имеют близких родственных связей, вместе с правом собственности на объект дарения возлагается и налог на жилье.
Если одариваемый - несовершеннолетний, ему стоит внимательно изучить договор. В нем даритель может указать специальные условия, невыполнение которых позволит заинтересованным лицам оспорить дарственную.
Вывод. Так как подводные камни при дарении жилья все же существуют, лучше будет составлять документы при помощи нотариуса. Это позволит защитить свои права и права одариваемого, в том числе и в суде, где нотариусы выступают свидетелями.
Фото: ufrs13.ru
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