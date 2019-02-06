Как не допустить ошибок при покупке квартиры

Каждый знает, что ошибки, допущенные при покупке и оформлении квартиры чреваты негативными последствиями в будущем. Именно поэтому нужно минимизировать риск допущения оплошностей, или вовсе свести его к нулю. Других возможных вариантов просто не предусмотрено.

Вы должны понимать, что от допущенных ошибок могут быть большие потери, которые варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

Если вы все еще думаете, что ошибки можно допустить только при регистрации сделки, то вы заблуждаетесь. Ошибки бывают и в процессе выбора недвижимости.

Давайте вместе, более подробно рассмотрим ошибки, допускаемые на различных этапах покупки недвижимости.

Наиболее распространенные ошибки, при выборе объекта недвижимости

1. Если вы человек эмоциональный, то постарайтесь здраво и со всей серьезностью подойти к выбору квартиры. Руководствоваться принципом «нравится - не нравится» здесь неуместно. Попробуйте холодно оценить, сколько будет стоить ваша квартира через 1-2-5 лет.

2. Если квартира находится в отличном состоянии, имеет удобное месторасположение, в ней сделан качественный ремонт, то вам не стоит придираться к мелким недочетам, например к дизайну гостиной, который вам просто не понравился, так сказать «пришелся не по душе», вы всегда сможете все переделать на свой лад и вкус, когда квартира будет в вашей собственности.

3. Не спешите оценивать количество парковочных мест и ситуацию с инфраструктурой, если вы не имеете автомобиль.

4. Не увидеть «ненужные» квадратные метры квартиры - они в свою очередь добавят сумму к квартплате, а вот принесут ли комфорт?

5. Не спешите оценивать срок давности введения дома в эксплуатацию, для вас важнее узнать не сколько дому лет, а какой срок эксплуатации у него остался (для панельных домов - семьдесят пять лет, для кирпичных - сто лет).

6. Не останавливайте свой выбор на жилплощади, предварительно не проверив ее юридическую историю.

Наиболее распространенные ошибки при оформлении сделки

1. Не спешите отказываться от оформления предварительного договора, так как в данном документе указывается важная информация, а именно

- цена недвижимости, так как продавец может попытаться ее поднять;

- сумма полученного задатка;

- срок освобождения квартиры и передачи ключей прежними хозяевами и т.д.

2. Приобрести квартиру, с проживающим в ней жильцом;

3. Предварительно не узнать о возможных арестах, и находится ли квартира в обременении;

4. Не установить четкие сроки освобождения жилплощади прежними хозяевами, список техники и мебели.

5. Не подготовить заблаговременно перечень требуемых документов;

Естественно, что при выборе наилучших вариантов, вам следует руководствоваться жизненным опытом, логикой и здравым смыслом, но в процессе оформления сделки - вам помогут только специальные навыки и знания. Именно поэтому, нужно учиться, всесторонне развиваться и тогда все обязательно получится. Удачи вам!

Фото: antimult.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Чистая квартира: советы по легкой уборке жилья﻿

Закон о "резиновых" квартирах и микродолях могут принять уже весной﻿

Квартира в 12 кв. м с душем в кладовой и кухней без раковины стоит 430 тыс. руб.

Квартира под названием евродвушка - что это такое?