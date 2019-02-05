Защита прав собственности: как уберечь жилье от мошенников

Ни для кого не секрет, что в последнее время участились случаи продажи недвижимости по поддельной доверенности. Точнее сама доверенность настоящая, а вот подписана она совсем не собственником квартиры.

Такая ситуация может случиться по 2-м причинам:

- нотариусу был предъявлен поддельный документ удостоверяющий личность;

- открытый подлог самого нотариуса.

Вот по таким фальшивым документам и продается недвижимость, а деньги за нее попадают в карман мошенников. А настоящий собственник недвижимости, даже не подозревает о том, что его жилье уже продано.

Покажем на примере, как данная мошенническая схема используется аферистами по квартирам, которые арендуются на большой срок:

У собственника квартиры, в момент подписания договора сдачи жилья в аренду, запрашивается паспорт и документ о государственной регистрации права собственности, под предлогом того, что копии данных документов нужно предоставить в бухгалтерию работодателя, так как проживание работника оплачивает организация. Ничего не подозревающий владелец жилплощади, предоставляет данные документы, для снятия с них копий. Спустя пару дней новый жилец заявляет, что обстоятельства поменялись, и за аренду квартиры он будет платить наличными деньгами.

Изготавливается поддельный паспорт, с которым аферист отправляет в нотариальную контору и берет с собой копию документа о праве собственности. Мошенник говорит, что все документы на недвижимость утрачены и оформляет доверенность на своего напарника, с правом восстановления утерянной документации, правом продажи квартиры и получения денег за нее.

Вот и все... недвижимость продана по хорошей цене. Сделка прошла без сучка и задоринки, а настоящий хозяин ни о чем не подозревает. В это время новые хозяева уже въехали в квартиру и делают там ремонт.

Страшно? Но выход всегда есть!

Начиная с первого октября 2013 г. в Российской Федерации в законодательство о гос. регистрации прав на недвижимость вступили в законную силу следующие изменения:

В том случае, если владелец квартиры обращается в государственный реестр с заявлением о запрете государственной регистрации права перехода к иному гражданину, без его личного присутствия, то все прошения, поданные на основании доверенности, так и останутся не рассмотренными.

Если вы захотите снять данный запрет, то в любой момент можете обратиться в Росреестр и отменить ограничение.

Данная услуга предоставляется бесплатно. Конкретные сроки не определены, но чаще всего процедура занимает не более тридцати дней.

Данная процедура спасет вас и вашу недвижимость и в том случае, если вы сами выдали доверенность, но потом стали сомневаться в надежности доверенного лица. При визите в государственный реестр, менеджер самостоятельно составит заявление, распечатает его, вам останется только заверить документ своей подписью. После подписи можете быть абсолютно спокойны, вам и вашей недвижимости ничего не угрожает.

Фото: potrebprav.ru

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