Загородная недвижимость: как оформить в собственность дачу

Действующим законодательством предусмотрено, что при покупке дачного участка или любого другого вида недвижимости нужно оформить на нее право собственности. Начиная с 2012 года, процедура оформления права собственности на дачный участок была упрощена. В ходе внесенных изменений, собственнику дачи необходимо предоставить лишь правоустанавливающий документ на земельный участок и строение на нем, кадастровый план земельного участка и справку из БТИ, в которой отражена схема земельного участка и возведенного на нем дома.

Зачастую необходимые документы составлены по старым нормам. А это говорит о том, что вам предстоит нелегкая процедура их переделки. В том случае если вы не сделаете этого самостоятельно, то в службе регистрации у вас просто не примут устаревшие документы.

Что касается документа, устанавливающего право на владение участком и домом, то таким документом может быть договор купли-продажи недвижимости или нотариально заверенная справка. Данные документы переделывать не нужно, а вот кадастровый план необходимо будет переоформить в кадастровой службе. Для этого потребуется вызвать специалиста, который замерит территорию участка и подготовит необходимую документацию.

После того, как все необходимые документы собраны, нужно обратиться с ними в Федеральную Регистрационную Службу по месту нахождения недвижимости. В данную службу нужно подать заявление о регистрации права собственности на земельный участок и дом, расположенный на нем. К заявлению прикладываются все необходимые документы и чек об уплате государственной пошлины.

Заявление рассматривается в течение месяца и на основании результатов его рассмотрения принимается решение о выдаче документа о праве собственности. Эта, довольно сложная процедура, будет протекать немного по-другому, если дачный участок состоит в садоводческом товариществе. В данном случае, от вас потребуется предъявление справки, свидетельствующей о вашем членстве в товариществе. В первую очередь вам нужно обратиться в сельский совет с заявлением о предоставлении данного земельного участка в частную собственность.

К собственноручно написанному заявлению нужно приложить подробное описание дачного участка, с указанием его расположения и привязкой к каким-либо важным ориентирам. Ориентирами могут быть ЛЭП, река, озеро, лес и т.п. Документ с описанием участка составляется в произвольной форме, и вы вполне можете оформить его самостоятельно. Председатель садоводческого товарищества дает вам документ, в котором указано, что данный дачный участок закреплен за вами. Кроме того, председатель подтверждает правильность составленного описания расположения участка. Со всеми собранными документами вы обращаетесь в Росреестр для оформления права собственности на дачу.

Как видите, никто не вправе просто так взять какой-либо участок и считать его своей собственностью. Дача, как и всякая недвижимость, требует регистрации права собственности.

Фото: provincialynews.ru

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