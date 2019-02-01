Долевое строительство: как избежать рисков

При обычной процедуре покупки квартиры для покупателя все предельно ясно - отдал всю сумму и получил право собственности на квартиру. Про ипотеку все тоже известно. Но какие особенности есть при приобретении жилья по договору долевого участия? Какие выгоды и риски ждут дольщиков?
Долевое участие: что это такое
Договор долевого участия означает, что покупатель оплачивает жилплощадь, которая еще не является достроенной. При этом застройщик пускает на возведение деньги частных инвесторов, с которыми у него заключены договоры.
Стоимость жилья, приобретенного по такому договору, намного ниже, чем у готового - до 30% и выше. Но и рисков довольно много: иногда долевое строительство оборачивается длительными разбирательствами. Самое "безобидное", что может случиться - это сдача объекта позже установленного договором срока. В худшем случае - застройщик за годы возведения объекта обанкротится, а жилье превратится в долгострой.
Как дольщику защитить себя
Печальный опыт некоторых громких разбирательств с компаниями, не выполнившими договор долевого строительства, побудил государство к разработке более надежных законов в данной сфере. Поэтому, если заключить официальный договор, можно оградить себя от многих рисков. Защиту дольщикам обеспечивает ФЗ №214, который несколько раз дополнялся - таким образом в нем стараются предусмотреть все спорные случаи.
Важно! Разрешение на строительство не должно быть получено компанией до 2005 года, когда ФЗ-214 еще не был принят - в этом случае покупатель не сможет отстоять свои права на квартиру в случае непредвиденных неприятностей.
Застройщик не имеет права собирать средства с дольщиков, если:
Со своей стороны, сам дольщик может обезопасить себя - если подойдет к покупке квартиры по договору долевого участия более внимательно.
Например, обязательно нужно собрать информацию о застройщике. Обычно случаи недобросовестного поведения строительных компаний широко освещаются в СМИ и интернете, обманутые дольщики разворачивают обширные кампании в Сети и оставляют многочисленные отзывы. Эту информацию необходимо поискать при выборе застройщика. Отдавать предпочтение нужно компаниям-лидерам с хорошей репутацией, которые давно на рынке и имеют множество сданных объектов в городе. Нелишним будет посетить строящийся объект - застройщики, которым нечего скрывать, часто устраивают туры для покупателей, ведут круглосуточную онлайн-трансляцию со строек.
Конечно, надежной гарантией для покупателя станет привлечение к процессу покупки юристов. Специалисты смогут проверить и застройщика, и все его документы (разрешение на строительство, право собственности на участок, проектную декларацию), и составленный им договор, особенно - сроки сдачи и санкции в случае невыполнения условий. Договор со строительной компанией обязательно должен регистрироваться в Росреестре.
Фото: tass.ru
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