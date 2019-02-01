Улучшаем свое жилье: как составить проект перепланировки

Рано или поздно всем хозяевам квартир хочется внести разнообразие в свое жилище, иногда дело обходится простым косметическим ремонтом, а иногда требуются кардинальные перемены, добиться которых можно только путем перепланировки жилья. Процесс перепланировки — процедура не из легких, поэтому давайте познакомимся с ней поближе.
Проект перепланировки жилплощади — это важнейший документ, подготавливаемый специальными службами или самим автором здания. Проект составляется в том случае, если владельцы квартиры хотят преобразить свое жилье, на более высоком уровне, чем стандартный косметический ремонт. Проект предварительно согласовывается с жилищной службой, так как он обязан соответствовать действующим на этот момент нормативам и быть разработан в соответствии с Жилищным Кодексом РФ.
Зачастую, документацию о перепланировке квартиры, путают с обычным дизайн — проектом, но нужно понимать, что это два разных документа: дизайнерский проект в основном связан с интерьером жилья и для разработки и внедрения данного проекта не требуется разрешение жилищных служб. Проект перепланировки, в свою очередь, это документ с множеством чертежей, расчетов, таблиц и схем, который заверяется подписями разработчиков и иных лиц, причастных к его составлению. Данный проект потребуется в том случае, если в результате перепланировки план квартиры будет розниться с первоначальным планом жилья БТИ.
Если планируемые изменения затронут перегородки и несущие конструкции квартиры, то нужно обратиться за консультацией к автору дома, который в свою очередь сделает заключение о техническом состоянии здания. Если вы планируете обойтись лишь остеклением лоджии или установкой сплит -системы, заменой сантехники или напольного покрытия, то в таких случаях составление проекта перепланировки вам не потребуется.
Какие документы потребуются
Перед тем как приступить к составлению проекта, нужно изучить его составляющие. Проект состоит из нескольких частей: графической и текстовой, из титульного листа, заверенного печатью и подписью лиц, ответственных за вносимые изменения, а также подписью главного инженера, подпись которого свидетельствует о том, что все вносимые изменения и дополнения не противоречат действующим нормативным актам.
К проекту перепланировки прикладывается пояснительная записка, в которой расписана вся техническая составляющая строения и причины, по которым производится перепланировка. Нормативная база, содержащая всю нормативную документацию, согласно которой производится перепланировка. Тут же описывается, как используется данная квартира.
Архитектурно-строительные решения, в которых прописываются все предполагаемые изменения в квартире — снос стен, перенос сантехники в другое место и т. д. План квартиры, до начала перепланировки, план отрисовывается по ГОСТу и в соответствии с планом БТИ. План ведения работ, составляется в цветном варианте. План квартиры после завершения перепланировки и некоторые другие документы.
Фото: remoo. ru
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