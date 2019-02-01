Как получить налоговый вычет при долевом строительстве

Все слышали о том, что приобретение жилья подразумевает для покупателя возможность вернуть имущественный вычет. А как обстоят дела при договоре долевого участия - можно ли в этом случае вернуть налог на имущество?

Какие расходы возместят налогоплательщику

Право возврата имущественного налога закреплено в ФЗ No212. Этим правом может воспользоваться любой россиянин, у которого есть гражданство и официальный заработок - ему вернут налог со средств, облагающихся 13% НДФЛ. Также вычеты выплачиваются неработающим пенсионерам, которые до выхода на пенсию работали официально.

Для дольщиков возмещаются следующие расходы:

стоимость объекта, оплаченная по договору;

затраты на оформление прав собственности;

затраты на дизайн-проект, стройматериалы и ремонтные работы, если в договоре прописано, что жилье было сдано без отделки;

затраты на прокладку коммуникаций.

При этом покупателю не возместят сумму вычетов больше, чем с двух миллионов (260 000 рублей), даже если затраты были выше. Кроме того, для соглашений, заключенных до 2008 года, эта сумма - один миллион (130 000 рублей). При ипотеке можно рассчитывать на вычеты и со стоимости жилплощади, и с суммы выплаченных процентов, причем последние выплачиваются в полном размере, вне зависимости от фиксированного лимита в два миллиона.

Срок подачи заявление на получение налогового вычета неограничен.

Как получить возмещение расходов

Для того, чтобы покупателю были возмещены расходы, покупателю нужно предоставить только акт о сдаче жилья - то есть до полного окончания строительства вернуть деньги не удастся.

Для получения вычета нужно обратиться в местную налоговую и подать заявление со следующей документацией:

1. Копия паспорта.

2. Выписка со счета или копия сберкнижки

3. Договор об оплате жилья строительной компании.

4. Справка НДФЛ-2.

5. Акт о сдаче жилья.

6. Для тех, кто приобретал жилье в ипотеку - копия кредитного договора и справка о выплатах процентов.

7. Договор со строительной компанией на вычет долевого участия.

Какие проблемы могут возникнуть?

Вернуть деньги будет проблематично, если жилье было сдано более трех лет назад - тогда выплат нужно будет добиваться через суд. Также расходы будет невозможно получить, если застройщик обанкротился, не выполнил обязательств или не передал в срок документы о сдаче жилья.

В любом случае, не стоит затягивать процедуру подачи заявления - чем больше времени пройдет, тем больше может обесцениться сумма затрат.

Фото: ecotonkosti.ru

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