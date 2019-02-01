Как получить налоговый вычет при долевом строительстве

Все слышали о том, что приобретение жилья подразумевает для покупателя возможность вернуть имущественный вычет. А как обстоят дела при договоре долевого участия - можно ли в этом случае вернуть налог на имущество?
Какие расходы возместят налогоплательщику
Право возврата имущественного налога закреплено в ФЗ No212. Этим правом может воспользоваться любой россиянин, у которого есть гражданство и официальный заработок - ему вернут налог со средств, облагающихся 13% НДФЛ. Также вычеты выплачиваются неработающим пенсионерам, которые до выхода на пенсию работали официально.
Для дольщиков возмещаются следующие расходы:
При этом покупателю не возместят сумму вычетов больше, чем с двух миллионов (260 000 рублей), даже если затраты были выше. Кроме того, для соглашений, заключенных до 2008 года, эта сумма - один миллион (130 000 рублей). При ипотеке можно рассчитывать на вычеты и со стоимости жилплощади, и с суммы выплаченных процентов, причем последние выплачиваются в полном размере, вне зависимости от фиксированного лимита в два миллиона.
Срок подачи заявление на получение налогового вычета неограничен.
Как получить возмещение расходов
Для того, чтобы покупателю были возмещены расходы, покупателю нужно предоставить только акт о сдаче жилья - то есть до полного окончания строительства вернуть деньги не удастся.
Для получения вычета нужно обратиться в местную налоговую и подать заявление со следующей документацией:
1. Копия паспорта.
2. Выписка со счета или копия сберкнижки
3. Договор об оплате жилья строительной компании.
4. Справка НДФЛ-2.
5. Акт о сдаче жилья.
6. Для тех, кто приобретал жилье в ипотеку - копия кредитного договора и справка о выплатах процентов.
7. Договор со строительной компанией на вычет долевого участия.
Какие проблемы могут возникнуть?
Вернуть деньги будет проблематично, если жилье было сдано более трех лет назад - тогда выплат нужно будет добиваться через суд. Также расходы будет невозможно получить, если застройщик обанкротился, не выполнил обязательств или не передал в срок документы о сдаче жилья.
В любом случае, не стоит затягивать процедуру подачи заявления - чем больше времени пройдет, тем больше может обесцениться сумма затрат.
Фото: ecotonkosti.ru
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