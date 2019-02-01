Как юридически правильно продать квартиру супругу

Довольно часто в жизни возникают такие ситуации, когда между людьми, состоящими в браке, т.е. супругами нужно провести сделку купли-продажи недвижимости и перед большинством граждан встает вопрос, как это сделать правильно с юридической стороны. Поэтому, прежде чем приступать к процедуре продажи, внимательно ознакомьтесь со всеми нюансами.

Основные проблемы

На первый взгляд - это стандартная процедура, в ходе которой не могут возникнуть никакие непредвиденные ситуации. Но, на самом деле существуют все основные проблемы:

- согласно Семейному Кодексу Российской Федерации, все имущество, нажитое в браке, в равной степени принадлежит обоим супругам. Получается, если один из супругов продает часть квартиры другому супругу, то он проводит сделку сам с собой, вне зависимости от того, на кого это имущество оформлено, он является собственником 1⁄2 жилплощади. А все сделки, в которых один и тот же гражданин является как покупателем, так и продавцом, не имеют никакой юридической силы, т.е. не могут состояться. Оптимальный вариант для решения данной проблемы - это заранее отделить доли супругов и обозначить жилплощадь как отдельную собственность супругов. Т.е. по взаимному согласию, вы отделяете доли супругов в составе общей собственности. И, если возникнет необходимость продажи доли квартиры одним из супругов, то он будет выступать лишь продавцом, реализующим свою половину недвижимости. В результате, вся квартира, на законных основаниях переходит в собственность супруга-покупателя.

- второй вариант - это заключить брачный контракт, в котором будет прописано, что в случае развода вся квартира полностью переходит в собственность одного из супругов. Но в этом варианте также есть минус, так как в любой момент продавец может «передумать» и все имущество оставить себе.

Единственный возможный вариант, при котором можно обойтись простым оформление договора купли-продажи - если квартира была куплена до вступления в законный брак, в таком случае она не считается совместно нажитым имуществом и при ее продаже у супругов не возникнет никаких сложностей.

Учтите, если стоимость имущества будет намного меньше среднерыночной, скорее всего это заинтересует налоговую службу. Но, по факту, кроме формальной беседы, это не принесет вам никаких проблем, но все же постарайтесь не занижать стоимость квартиры в 2-3 раза.

Процедура реализации недвижимости в таком случае будет такой - же, как и при продаже имущества 3-му лицу. Договор купли-продажи составляется в 2-х экземплярах в стандартной письменной форме и в течение восемнадцати дней регистрируется в Государственном реестре.

Имейте в виду, что, даже если квартира находилась в собственности одного из супругов до вступления в законный брак, но во время брака в ней был проведен дорогостоящий ремонт, перепланировка конструкций или жилплощадь была приобретена в кредит, который выплачивался в законном браке, обоими супругами и за счет средств семейного бюджета, то такая квартира может быть признана имуществом, приобретенным в совместном браке, соответственно и принадлежать она будет в равных долях обоим супругам.

Фото: firma-pravo.ru

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